Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Premier Lig'de Manchester United ile oynanacak maçta güçlü bir performans sergilemenin önemini vurgularken, Jordan Henderson'ın maçta neden yer almadığını da açıkladı.

Alonso, "TNT Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda Chelsea'nin maça hazırlıkları hakkında şunları söyledi: "Premier Lig atmosferine geri döndük, bu yüzden bu müsabaka bizim için en önemli olan."

Şöyle devam etti: "Kesinlikle, bugünkü maç son derece önemli. İyi bir maç çıkarmaya ve güçlü bir performans sergilemeye ihtiyacımız var."

Estevao'nun ilk on birde oynaması hakkında Chelsea'nin teknik direktörü şunları belirtti: "Çünkü hazır, iyi hazırlandı ve iyi çalıştı. Bugün ona ihtiyacımız var ve umarız maçın keyfini çıkarır ve etkili bir katkı sunar."

Morgan Rogers'a asli santrfor pozisyonunda güvenilip güvenilemeyeceği konusunda Alonso, "Bunu belirlemek için çok erken, ne olacağını göreceğiz. Bu ihtimal var, ancak başka seçeneklerimiz de var." dedi.

Jordan Henderson'ın kadro dışı bırakılması hakkında Alonso şunları ifade etti: "Hasta, sakat değil, ancak dün kendini iyi hissetmiyordu ve bugün ateşi yükseldi."

Manchester United maçı hakkında Chelsea'nin teknik direktörü açıklamalarını şöyle tamamladı: "United karşısında zorlu ve yoğun bir maç bekliyoruz. Büyük bir takım ve iyi oyunculara sahip, bu yüzden elimizdeki en iyiyi ortaya koymamız gerekecek."