Chelsea'nin İspanyol teknik direktörü Xabi Alonso, Brezilyalı golcü João Pedro'nun sakatlanmasından bu yana gol yollarında zorlanan takımının, oyuncunun yokluğuyla başa çıkmayı öğrenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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ESPN'in haberine göre, João Pedro, 17 Ekim'de Everton karşısında alınan 2-0'lık galibiyetten bu yana forma giyemedi ve cumartesi günü Stamford Bridge'de oynanacak Leeds United maçında da yine forma giyemeyecek.

Brezilyalı golcü, Chelsea'nin bu sezonki güçlü hücum başlangıcının en önemli isimlerinden biriydi ve beş golle takımın gol krallığı sıralamasında ortak ikinci sırada yer alıyor. Ancak takım, onun yokluğunda çok daha az etkili göründü.

Chelsea, Pedro'nun forma giyemediği dört Premier Lig maçında akan oyundan yalnızca bir gol bulabildi. Cole Palmer ve Morgan Rogers ikilisinin etkisi de onsuz azaldı.

Palmer ve Rogers, net bir 9 numara olmadan sahada uyum yakalamakta zorlandı ve bu durum takımın gol üretiminin ciddi şekilde düşmesine yol açtı.

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Son üç maçının ikisini kaybeden Chelsea, o dönem ligin son sırasında bulunan Sunderland'e 0-1'lik hayal kırıklığı yaratan yenilgi de dahil olmak üzere beşinci sıraya geriledi. Alonso da takımının golcüsünün dönüşünü bekleyemeyeceğini vurguladı.

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Alonso şunları söyledi: "Bu aşamada tüm takıma ihtiyacımız var. Gol atabilecek olanlar sadece forvetler değil. Duran toplardan, savunma oyuncularımızla ve orta sahalarımızla da fileleri havalandırabiliriz."

Alonso şöyle devam etti: "Bu bir takım oyunu. Elbette João önemli bir oyuncu ama onun yokluğundaki bu dönemi yönetmemiz gerekiyor. Şu ana kadar farklı seçenekler denedik ve denemeye devam etmeliyiz."

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İspanyol teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu durumla başa çıkmalıyız ve tek bir açıklama aramayacağım. Bence her yenilginin birçok nedeni vardır, sadece bir oyuncunun yokluğu değil."

Alonso şöyle açıkladı: "Daha fazla şeyi doğru yapsaydık daha iyi mücadele eder ve Sunderland'i yenerdik ama yapılması gereken şeyler vardı. João Pedro'nun dönmesini istiyoruz ama konuyu büyütmek istemiyorum."

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Alonso'nun santrfor mevkisinde çaresiz olduğu söylenemez. Danny Welbeck ve yeni transfer Emanuel Emegha doğrudan alternatif olarak oynayabilirken, Rogers ve Pedro Neto da sahte 9 rolünde denendi.

Alonso, ikili hakkında şunları söyledi: "İkisi de hazır ama farklı özelliklere sahipler ve kariyerlerinin farklı aşamalarındalar. Danny çok sayıda maça çıktı ve büyük bir tecrübeye sahip. Ema ise güçlü ve fiziksel açıdan iyi bir yapıya sahip, şansını bekliyor. Onun için yeterince maçımız var."

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Yaz döneminde Brighton'dan gelen 35 yaşındaki Welbeck bu sezon üç gol attı ve bu gollerin tamamı Carabao Kupası'nda geldi. Strasbourg'dan transfer edilen Emegha ise henüz golle tanışamadı. Oyuncu, sakatlığından kurtulduktan sonra ilk maçına ancak ekim ayında çıktı.

Öte yandan Chelsea, ocak ayında FA Cup'ta Charlton'ı 5-1 yendiği maçta taraftarlarının uygunsuz veya saldırgan davranışlarını engelleyemediği yönündeki suçlamayı kabul etmesinin ardından İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 150 bin sterlin para cezasına çarptırıldı. Olay, din veya inanca örtülü gönderme içeren tezahüratlarla ilgiliydi.