Chelsea'nin teknik direktörü Xabi Alonso, Premier Lig'de pazar günü Arsenal'e karşı Emirates Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde takımdaki son gelişmeleri açıkladı.

Alonso, maçın basın toplantısında, Moises Caicedo'nun fiziksel durumuna dair bir güncelleme yaparak şunları söyledi: "Yarın kontrol edeceğiz. Pazar günkü maçın kadrosuyla ilgili nihai kararı yarın alacağız."

Enzo Fernandez'in transfer piyasasının son gününde Manchester City'ye transferi hakkında ise Alonso, "Tüm kararları birlikte alıyoruz. Büyük ve küçük kararlarda birlikte çalışıyoruz. Sonunda hedefin takım için en iyisini yapmak olduğunu biliyorduk. İyi bir ruh ve iyi bir takım inşa etmek istiyoruz." dedi.

Fernandez'in ayrılışını çevreleyen koşullarla ilgili olarak Alonso şunları söyledi: "Futbolda pek çok şey olur. Enzo ile konuşmalar yaptık ve bunlar her zaman saygı çerçevesindeydi. Kulübe kattıkları harikaydı ama artık yola devam etmenin vakti geldi. Her mevkide kaliteye sahip oyuncularımız var ve şimdi harekete geçmeye hazırız."

Alonso'ya ayrıca Monaco'nun orta saha oyuncusu Lamine Camara'nın son dakikada gerçekleşmesi beklenen transferinin çökmesi de soruldu ve şu yanıtı verdi: "Sanırım kadromuzdan ve sahip olduğumuz derinlikten memnun ve hazırız. Farklı aşamalardaki oyuncular arasında iyi bir denge var. Hafta sonu performans göstermek için bu enerjiyi hafta boyunca inşa etmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar iyi bir başlangıç oldu ve artık tesiste kimlerin bulunduğunu biliyoruz. Bu netliğe sahip olmak güzel."

Chelsea'nin yaz transfer dönemi hakkında genel olarak ise Alonso, "Tüm transfer dönemi konusunda son derece mutlu olabiliriz. Mayıs ve haziran başında konuşmaya başladığımız pek çok şeyi gerçekleştirdik. Bu transfer döneminde gerçekleştirdiğimiz son derece dengeli bir ilk aşamaydı. İlk aşama tamamlandı ve bu, hem şu an hem de gelecek için iyi bir aşama." dedi.

Daha önce pazar günkü rakibe transfer olmasıyla güçlü şekilde ilişkilendirilen yaz transferi Morgan Rogers hakkında Alonso şunları söyledi: "Kesinlikle Morgan, onun çapında bir oyuncuyla anlaşmak açısından hem bugün hem de gelecek için çok büyük bir transferdi. Önümüzdeki altı ya da yedi yıl boyunca kilit bir oyuncu olacak. Büyük bir etki yarattı."

Orta sahadaki seçenekleriyle ilgili olarak Alonso şunları açıkladı: "Valentin Barco genç ama büyük bir enerjiye sahip, ayrıca sakinliğe ve zihniyete sahip olan Henderson'ımız var. Maçta ne olduğunu biliyor ve giderek daha fazla oynama süresi almaya yaklaşıyor. Bir de Reece James, Malo Gusto, Reggie Watson ve akademiden Mehdi Nikol Gazouli var. Seçeneklerimiz, kalitemiz ve rekabetimiz var."



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