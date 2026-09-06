Chelsea teknik direktörü Xabi Alonso, takımının bu Pazar akşamı Arsenal karşısında oynadığı maçın iki taraf açısından da son derece çekişmeli ve heyecanlı geçtiğini düşünüyor; aynı zamanda mağlubiyetin acı verici olduğuna dikkat çekti.

Chelsea, Emirates Stadyumu'nda maçın 2. dakikasında yeni transferi Morgan Rogers ile erken öne geçti, ancak Arsenal, Kai Havertz ve Martin Ödegaard'ın golleriyle skoru tersine çevirerek iki golle kazandı.

Alonso, maçın ardından "Sky Sports" kanalına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mağlubiyet acı verici. Son derece heyecanlı bir maçtı ve farklı anlar yaşandı. Gol atmak için fırsatlarımız oldu, özellikle ilk yarıda. Hiç kimse kaybederken mutlu olmaz."

"BBC" kanalının aktardığına göre şunları ekledi: "Golü attıktan sonra 15-20 dakika boyunca aşırı savunma yapmak zorunda kaldık ve kontrolü yeniden ele almakta biraz zorlandık. Sonra işler bir nebze düzeldi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Genel olarak son derece çekişmeli ve oldukça heyecanlı bir maçtı. Yediğimiz ikinci golü daha iyi yönetebilirdik. Oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptı ve son güçlerine kadar mücadele etti. Mağlubiyetin acı verici olduğuna şüphe yok."

İspanyol teknik direktör açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Mesele, mümkün olan en iyi şekilde mücadele etmek için mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmakla ilgili. Hücum baskısını kontrol altına almalısın. Bu tür durumlar oyunun bir parçası. Devam edeceğiz. Bu üçüncü maçımız ve uzun, zorlu bir yolculuk olacak."

Chelsea'nin korner vuruşlarını ele alış biçimi hakkında ise şunları söyledi: "Kararları biz alıyoruz ve hücuma çıkıyoruz. Etkili olmak ve hücuma çıkmak istiyoruz. Bazen duran toplarda, bazen de ileri veya geri bölgelerde şiddetli baskı uyguluyoruz. Her aşamada rekabet edebilmek için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Bugün buraya mümkün olan en iyi şekilde mücadele etmek için geldik ve şimdi bu tempoda devam etmemiz gerekiyor."

Bugün öğrendikleriyle ilgili şöyle konuştu: "Oyun hakkında, kendimiz hakkında, yaptıklarımız ve nasıl başladığımız hakkında bir şeyler öğrendim. Oyuncular bu ruha ve maç maç daha iyi bir performans ortaya koyup inandığımız bir şeyi yaratma arzusuna sahip. Şimdilik mutluyum. Maçları kazanmak istiyoruz, en yüce hedef bu."

Bugün orta sahada oyuncu eksikliği hissedip hissetmediğine dair ise açıklamalarına şöyle devam etti: "Sakatlıklarla baş etmek gerekiyor; takım sakat oyuncudan yoksun. Yanımızda olan oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Bugün son güçlerine kadar denediler ve sahip oldukları her şeyi ortaya koydular."

Arsenal karşısında pozisyon üretmeyle ilgili Alonso şunları söyledi: "Maçta 12 pozisyon üretmemiz beklenmiyordu. Onları yenmek zor ve onlara karşı pozisyon üretmek zor, ama birden fazla gol atmak için 3-4 fırsatımız oldu. Bu, süregelen bir süreç. Hâlâ başlangıçtayız."

Şöyle devam etti: "Kalemizi gol yememiş şekilde koruyarak başlamak istiyoruz ve bu gerçekleşecek. Oyuncular sıkı çalışmaya kararlı ve her maçta rekabet etmek için doğru yolda olduğumuzu biliyorlar. Mutlu değiliz ama sakin kalıp yola devam etmemiz gerekiyor."

Chelsea'nin çok gol atıp çok gol de yiyeceğini öngörmenin çok erken olup olmadığı hakkında şunları söyledi: "Öngörmek için çok erken. Bunu zaman gösterecek. Belirli yönlerde gelişmeye devam etmek istiyoruz ve aynı özel performansı sergilemeyi sürdürmek istiyoruz. Her maç gerçek bir savaş gibi ve son ana kadar var gücümüzle mücadele ettik. Bu ruha sahip olmamız ve takımın bunu hissetmesi çok önemli. Bu bize maçları kazanma gücünü veriyor."

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