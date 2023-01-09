Alman futbolunun efsane isimlerinden Marco Reus, sözleşmesinin bitmesine altı ay kala takımdan ayrılabileceğinin sinyallerini verdi.

Dortmund'un efsane oyuncularından Marco Reus, Cristiano Ronaldo'nun ardından Al-Nassr'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlamadı.

Transfer söylentilerine açık kapı bırakan 33 yaşındaki yıldız, kariyerindeki bir sonraki sayfaya karar vermeden önce tüm seçenekleri değerlendireceğini ve acele etmeyeceğini açıkladı.

Alman basınından BILD'e konuşan Reus, "Kontratımın bitmesine sadece altı ay kaldı. Elbette her zaman önüme bakıp seçeneklerimi değerlendiriyorum. Eğer bunu yapmazsam bu kendim ve kariyerim adına büyük bir hata olur" dedi.

Oyuncunun menajeri Dirk Lever de Al-Nassr iddiasını yalanlamazken, "Sözleşmesinin bitmesine altı ay kalan Marco gibi oyuncuların birçok kulübün ilgisiyle karşı karşıya kalması son derece doğal. Marco Dortmund'un hayatındaki yerini de futbol oynamaya devam etmek istediğini de birçok kez vurguladı. Bu yüzden farklı teklifleri masaya yatırmamız son derece normal" dedi.

2012'de Borussia Mönchengladbach'tan transfer olduğu Dortmund'da 368 maça çıkan ve 156 kez gol sevinci yaşayan Reus, dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun bir süre forma giyememişti.

Ronaldo'ya yılda 210 milyon dolar ödeyecek olan Al-Nassr'ın transfer listesinde yer alan yıldız oyuncunun kariyerindeki yeni adımı merakla bekleniyor.