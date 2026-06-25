Almirón'un davranışının tekrarlanmasının ardından... Bellingham, Gana karşısında neden kırmızı karttan kurtuldu?

Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İngiltere milli takımı ile Gana arasında oynanan ve golsüz berabere biten maçta tartışmalara yol açtı; ilk bakışta kırmızı karttan kurtulduğu için şanslı göründü.

"Üç Aslan"ın orta saha oyuncusu, ilk yarının bitimine kısa bir süre kala şiddetli bir sözlü tartışmanın merkezinde yer aldı ve öfkeli Gana teknik direktörü Carlos Queiroz tarafından küfürlü sözler kullandığıyla suçlandı.

Tartışma yatıştıktan sonra, Bellingham, Gana'nın forveti Jordan Ayew ile derin bir sohbete dalmış ve eliyle ağzını kapatmış halde görüntülendi.

Turnuvanın daha önceki bir aşamasında, 20 Haziran'da Paraguaylı Miguel Almirón, rakiple konuşurken ağzını kapatmasını yasaklayan kuralı ihlal ettiği için Dünya Kupası tarihindeki ilk kırmızı kart gören oyuncu olmuştu.

“Vinícius Kuralı” olarak bilinen bu önlem, olası hakaretlerin veya ayrımcı ifadelerin kameralar ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemleri tarafından tespit edilmeden geçmesini önlemeyi amaçlıyor.

Almirón’a verilen cezaya bakıldığında, pek çok kişi Bellingham’ın, tekrarlanan bir ihlal gibi görünen bir davranışta bulunmasına rağmen neden oyundan atılmadığını sorguladı.

İngiliz “Metro” gazetesi ise ağzını kapatmanın tek başına kırmızı kart için yeterli olmadığını belirterek, bağlamın son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Gazete, “Bir oyuncu, ancak başka bir oyuncuyla çatışırken ağzını kapatıyorsa oyundan atılır” diye ekledi.

Almirón, ülkesinin Türkiye’yi 1-0 yendiği maçta şiddetli bir tartışmaya girmesinin ardından yeni kuralın kurbanı oldu.

Buna karşın, Bellingham ile Ayew arasındaki karşılaşma açıkça daha dostane geçti ve bu sayede maç yetkililerinin tepkisini çekmedi.