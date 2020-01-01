Almeria'da pozitif vaka, La Liga'ya yükselme maçlarının akıbeti belirsiz

İspanya İkinci Ligi takımlarından Almeria'da bir oyuncunun testinin pozitif çıkması La Liga'ya yükselme play-off'larını sıkıntıya soktu.

Vakaların yükselişe geçtiği ülkelerden biri olan İspanya'da salgın futbolu vurmaya devam ediyor.

Almeria, bir futbolcusunun testinin pozitif çıktığını ve protokoller gereği antrenmanların durdurulduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan kişinin belirti göstermediği ve sağlıklı durumda olduğu ifade edilirken, tüm personelin, teknik ekibin ve oyuncuların bugün bir kez daha test edilecekleri dile getirildi.

Almeria'daki pozitif vaka, 'ya yükselme yarışını direkt bir şekilde etkiliyor. İspanya 2. Ligi'nde ilk iki sırayı alan ve Cadiz adlarını La Liga'ya yazdırmayı başarmışlardı. Ülkenin zirve ligine yükselecek diğer takım, dört ekip arasında oynanacak play-off maçlarıyla belli olacak. Yükselme maçlarını oynamaya hak kazanan takımlar Zaragoza, Almeria ve fakat dördüncü takım henüz kesinleşmiş değil.

Daha fazla takım

Ligin son haftasında Deportivo ile Fuenlabrada arasında oynanması gereken maç, konuk ekipte 12 futbolcunun testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti. Daha sonra kulüpteki toplam vaka sayısı 26'ya kadar yükseldi.

Haberin devamı aşağıda

Fuenlabrada bu maçtan en az bir puanla ayrılması halinde play-off maçlarını oynama hakkı elde edecek. Ancak İspanya Futbol Federasyonu, ertelenen bu maçla ilgili kararını henüz vermediği için La Liga'ya yükselme maçları başlayabilmiş değil.

La Liga yönetimi, Fuenlabrada'yla ilgili kararın kısa sürede çıkmasını ve 23 Temmuz'dan ileri bir tarihe ertelenen play-off maçlarının bu hafta sonu başlamasını umut ediyordu fakat Almeria'dan gelen haber maçların durumunu daha belirsiz hale getirdi.

Almeria, maçların oynanması için yeşil ışığın çıkması durumunda, La Liga'ya yükselme play-off yarı final eşleşmesinde Girona'yla kozlarını paylaşacak.