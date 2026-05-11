Almere City - Willem II maçı yayını: TV kanalı ve çevrimiçi canlı yayınlar

Takım haberleri ve kadrolar

Almere City için şu anda herhangi bir sakatlık, ceza veya muhtemel kadro bilgisi açıklanmadı. Daha fazla bilgi, maçın başlamasına yakın bir zamanda bekleniyor.

Willem II'de de şu an için olası eksiklikler veya beklenen ilk 11 hakkında ayrıntılar bulunmamaktadır. Kulüp daha fazla bilgi verdiğinde güncellemeler eklenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Son dönemdeki form durumu

Almere City, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. En son maç, Nacompetitie'de De Graafschap karşısında 2-2 berabere sonuçlandı. Bundan önce takım, aynı rakibi 3-1'lik skorla ikna edici bir şekilde mağlup etmiş ve FC Den Bosch'u ise 3-0 ve 2-3'lük skorlarla iki kez yenmişti. Almere City, bu beş maçta toplamda 11 gol attı ve 7 gol yedi.

Willem II, son beş maçında üç galibiyet, iki beraberlik ve hiç mağlubiyet almadan güçlü bir seri yakaladı. En son maç, Nacompetitie'de RKC ile 1-1 berabere sonuçlandı; bu maçtan önce aynı rakibe karşı 0-1 galip gelmişti. Tilburg ekibi bu dönemde yedi gol attı ve beş gol yedi.

Karşılaşmalar

İki takımın en son karşılaşması 12 Nisan 2026 tarihinde gerçekleşmiş ve Willem II, Eerste Divisie'de kendi sahasında Almere City'yi 2-1 mağlup etmişti. Son beş karşılaşmada Willem II üç kez galip gelirken, Almere City bir kez sahadan galip ayrıldı ve bir maç berabere sonuçlandı. Bu seride Willem II altı gol atarken, Almere City dört gol attı.