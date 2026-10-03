Almere City, FC Volendam’a Keuken Kampioen Divisie’de üst üste beşinci (!) deplasman yenilgisini yaşattı

Almere City, cumartesi akşamı Keuken Kampioen Divisie'nin zirve maçında FC Volendam'ı mağlup etti. Flevoland'da ilk yarıda farkı yaratan isim Enzo Cornelisse oldu: 1-0. Almere şimdilik ikinci sırada yer alırken, bu sezon deplasmandaki beş maçını da kaybeden Volendam ise 11. sırada bulunuyor. Diğer üç maçta ise kazanan çıkmadı.

Almere City - FC Volendam 1-0

FC Volendam ile oynanan lig maçında Almere City, ilk yarıda oyunun daha iyi tarafıydı. Jamie Jacobs açılış golüne çok yaklaşsa da, vuruşunda top üst direkten döndü.

Öne geçiren gol ise 37. dakikada Enzo Cornelisse'den geldi; güzel bir atağı tamamladı: 1-0. Almere, ikinci yarıda maçı bitirme fırsatı da yakaladı.

Ancak son vuruşlarda bir türlü isabet sağlanamadı. Emmanuel Poku önce topu az farkla auta gönderdi, ardından bir kez de direğe nişanladı. Almere kalecisi Wessel Speel ise maçın son saniyelerinde yedek oyuncu Frederik Ihler ile karşı karşıya pozisyonda galip gelerek takımına üç puanı kazandırdı.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 1-1

İki takım da ilk yarıda fileleri havalandıramadı. Kilidi ikinci yarının başlarında Senne Vugts açtı. Orta saha oyuncusu içeri kat etti ve yakın köşeye yaptığı vuruşla skoru 0-1'e getirdi.

FC Den Bosch, bitime on dakika kala eşitliği sağladı. Bir el topu sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Kévin Monzialo da penaltıda topu soğukkanlı bir şekilde Tim Coremans'ın yanından ağlara gönderdi.

Ev sahibi ekip bunun ardından galibiyete de çok yaklaştı. Monzialo, topu Stan Maas'ın önüne adeta servis etti ancak Coremans harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

RKC Waalwijk - FC Emmen 1-1

RKC, yarım saat dolmadan gelişen şık bir atak sonrası öne geçti. Ryan Fage, Jesse van der Haar'a ortasını yaptı; o da soğukkanlı bir vuruşla son üç maçtaki üçüncü golünü attı: 1-0.

Waalwijk ekibinin güçlü ilk yarısına rağmen Emmen, bir saat dolarken eşitliği buldu. Bryan Van Hove bir dribling başlattı, oldukça mesafe kat etti ve şansını denemeye karar verdi. Ardından gelen etkili şut ağlarla buluştu: 1-1.

Jack Cooper-Love, maçın kalan bölümünde Emmen'e üç puanı getirebilirdi ancak önce büyük bir fırsatı harcadı, ardından sert şutu RKC kalecisi Mark Spenkelink tarafından başarılı şekilde çıkarıldı.

FC Eindhoven - De Graafschap 2-2

22. dakikada Rayan Buifrahi, ilk yarının açık ara en güzel anına imza attı. Orta saha oyuncusu, Raf van de Riet'in ortasının ardından topu önünde buldu ve sağ üst köşeye müthiş vurdu: 1-0.

Devre arasının ardından eşitlik golünü Gabriele Finocchiaro attı. Juventus'tan kiralanan oyuncu, Mark Diemers'ten aldığı topla birkaç Eindhoven oyuncusunu geçti ve bir savunmacıya çarpan şutuyla skoru 1-1 yaptı.

De Graafschap baskısını sürdürdü ve bitime 20 dakika kala Fedde de Jong'un asistinde Kyano Kwint ile öne geçti. Ancak 1-2 yalnızca iki dakika tabelada kaldı. Guus Beaumont'un ortasında rakibinin önüne iyi geçen Siegert Baartmans dokunuşunu yaptı: 2-2.



