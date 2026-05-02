Almere City FC, Cumartesi öğleden sonra Keuken Kampioen Play-Off'larının ikinci turuna yükseldi. Teknik direktör Jeroen Rijsdijk'in takımı, bu hafta başında FC Den Bosch deplasmanında oynanan ilk maçı 2-3 kazanmış ve Cumartesi günü de kendi sahasında 3-0 galip gelmişti. Böylece Den Bosch için sezon sona erdi.

Den Bosch için bu çift maç serisi Çarşamba günü umut verici bir şekilde başlamıştı. Bu yaz Den Bosch'tan ayrılacak olan Ulrich Landvreugd'un takımı, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Ancak ikinci yarıda Almere skoru tamamen tersine çevirdi: 2-3.

Cumartesi günü Yanmar Stadyumu'nda ilk yarı bir süre hareketlenmedi. İlk tehlike Den Bosch'tan, Kévin Monzialo ve Jack de Vries aracılığıyla geldi. Ancak devre bitmeden skoru açan Almere oldu.

Pepijn van de Merbel, Ferdi Druijf ve Emmanuel Poku'nun ataklarına karşılık verdi, ancak Marley Dors'un skoru 1-0 yapmasını engelleyemedi. Böylece Almere rahat bir konuma geldi.

İkinci yarıda Den Bosch yine de denedi. De Vries iki kez tehlikeli oldu, ancak Niko Takahashi ve James Lawrence onun golünü önleyebildi.

Almere kontratağa hazırdı ve Lawrence ile oyuna sonradan giren Julian Rijkhoff ile tehlikeli oldu, ancak Van de Merbel Den Bosch'u ayakta tuttu. Maçın son dakikalarında Almere, Druijf (2-0) ve Rijkhoff'un golleriyle Den Bosch'tan daha da uzaklaştı: 3-0.

İkinci turda Almere, Keuken Kampioen Divisie'yi dördüncü sırada tamamlayan De Graafschap ile karşılaşacak. İlk maç önümüzdeki Çarşamba akşamı Almere'de, rövanş ise gelecek hafta Cumartesi günü oynanacak.

Maç boyunca yedek kulübesinde oturan Den Bosch orta saha oyuncusu Danny Verbeek (35) için, profesyonel düzeyde 400'ün üzerinde maça çıktıktan sonra kariyeri kesin olarak sona erdi.