Almere City FC, ayrılan teknik direktör Jeroen Rijsdijk'in yerine geçecek ismi açıkladı

Anoush Dastgir (36), Almere City FC'nin yeni teknik direktörü oldu. Flevoland'daki kulüp, bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Almere'de iki yıllık sözleşme imzalayan Dastgir, Jeroen Rijsdijk'in yerine geçecek.

Dastgir daha önce de Almere'de görev yapmıştı. Önce Jong Almere City'nin teknik direktörü, daha sonra da A takımın yardımcı teknik direktörü olarak çalıştı. İki kez geçici olarak baş antrenörlük görevini üstlendi.

Bir yıl önce Dastgir, Hollanda 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın teknik direktörü olmak için Almere'den ayrılmıştı. Orada altı uluslararası maçta takımın başında yer aldı: dört galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet.

Şimdi ise geçen sezon Keuken Kampioen Divisie'de beşinci sırada yer alan takıma geri dönüyor. Dastgir, kulübünün web sitesinde şöyle diyor: “Almere City FC, benim için profesyonel futbolda antrenör olarak ilk adımlarımı attığım kulüp. Burada hem insan hem de antrenör olarak gelişme fırsatı buldum.”

“3,5 sezonda neredeyse her şeyi yaşadım: şampiyonluk, üst lige yükselme, ligde kalma ve küme düşme. Şimdi genç ve hırslı bir baş antrenör olarak, kendi tarzımla bu güzel kulübün daha da büyümesine katkıda bulunmayı umuyorum.”

Scouting ve Kadro Direktörü Foeke Booy da Dastgir’in gelişinden memnun. “Anoush, kulübü ve çalışma tarzımızı çok iyi biliyor. Burada iyi bir izlenim bıraktı ve geçen sezon, Hollanda’nın en yetenekli oyuncularıyla bir takım oluşturup sonuçlar elde edecek niteliklere sahip olduğunu gösterdi. Bu bilgiyle onu Almere’ye tekrar hoş geldin diyoruz ve genç takımımızı daha ileriye taşıyacağına tüm güvenimiz var.”

Mart ayı sonunda, Rijsdijk'in bir buçuk yılın ardından bu sezonun sonunda Almere'den ayrılacağı açıklandı. Bu sezon Almere'yi Keuken Kampioen Play-Off'larına taşıdı, ancak geçen hafta yarı finalde Willem II'ye yenildi. Bu nedenle kulüp, önümüzdeki sezon da Keuken Kampioen Divisie'de oynayacak.