Almere City, Den Bosch karşısında muhteşem bir geri dönüşün ardından Eredivisie'ye doğru ilk adımı attı

Almere City, Çarşamba günü Keuken Kampioen Play-Off'larında FC Den Bosch'a karşı çok etkileyici bir galibiyet elde etti. Brabant ekibi ilk yarıyı 2-0 önde kapattı, ancak ikinci yarıda Almere müthiş bir geri dönüşe imza attı: 2-3. Cumartesi günü Flevoland'da rövanş maçı oynanacak. İki maçın galibi, çeyrek finalde De Graafschap ile karşılaşacak.

Maçın 15. dakikasında Den Bosch'un kanat bekçisi Nick de Groot'un derin pası Kévin Monzialo için biraz fazla keskin görünüyordu, ancak ev sahibi takımın yıldız oyuncusu Boyd Reith'i oldukça bariz bir itmeyle kenara itti. Monzialo ilerleyebildi ve Sebastian Karlsson Grach'a pas verdi, o da topu ağlara gönderdi: 1-0.

Ferdy Druijf'in iyi ortasının ardından Almere, çabucak beraberliği yakalamak için harika bir fırsat yakaladı. Marley Dors, takım arkadaşından topu aldı, ancak şutu direğin yanlış tarafına çarparak dışarı çıktı.

Heyecan verici ilk yarıda her iki takım da gol fırsatlarını değerlendiremedi. Teun van Grunsven, Den Bosch adına boş bir kafa vuruşunu kaçırırken, Almere orta saha oyuncusu Jamie Jacobs'un şutu ise yan ağlara gitti.

İlk yarı bitmeden Emmanuel van de Blaak, neredeyse tuhaf bir şekilde topu kaptırdı. Defans oyuncusu topu çok uzun süre elinde tuttu ve Monzialo'yu gözden kaçırdı. Den Bosch forveti, Van de Blaak'tan topu çaldı ve yüksek bir şutla skoru 2-0'a getirdi.

Almere, vasat geçen ilk yarının ardından ikinci yarıda toparlandı ve birkaç kaçırılan fırsatın ardından skoru 2-1'e getirdi. Den Bosch kalecisi Pepijn van de Merbel, Druijf'in kafa vuruşunu iyi kontrol edemedi, ardından Jacobs hızlı tepki göstererek topu ağlara gönderdi: 2-1.

Flevoland takımı ikinci yarıda açık ara üstünlük kurdu ve beraberlik golünü bulmak için tüm gücüyle mücadele etti; bu gol 65. dakikada geldi. Dors, Druijf’in kafasına mükemmel bir serbest vuruş gönderdi; Druijf ise dönerek topu uzak köşeye gönderdi: 2-2.

Den Bosch, sonraki dönemde zorluk çıkarmaya devam etti, ancak yavaş yavaş Almere'yi kontrol altına aldı. Yine de maçın son dakikalarında galibiyete en yakın olan taraf Almere'ydi. Van de Merbel, Druijf'in yakın mesafeden çektiği şutu muhteşem bir şekilde kurtardı.

Druijf'in bir sonraki kafa vuruşunun az farkla dışarı çıkmasının ardından, maç 2-2'de kalacak gibi görünüyordu. Ancak durum hiç de öyle değildi. Niko Takahashi'nin muhteşem derin pası, koşan Dors'un ayağına mükemmel bir şekilde geldi ve Dors, topu kontrol ettikten sonra soğukkanlılıkla golü attı: 2-3.



