Almere City, Keuken Kampioen Play-Off'larının yarı finaline doğru büyük bir adım attı. Flevoland ekibi, Emmanuel Poku'nun iki golü ve Marley Dors'un bir golüyle De Graafschap'ı 3-1 mağlup ederek ilk maçı kazandı. Cumartesi akşamı (20.00) Doetinchem'de rövanş maçı oynanacak.

Almere, kendi seyircisi önünde maça güçlü başladı ve takım, kısa sürede birkaç tehlikeli pozisyon yarattı. Jamie Jacobs, sağdan gelen ortayı kıl payı kaçırdı ve Poku, uzun bir atak sonrasında topu az farkla üstten dışarı attı.

İlk yarının ilk bölümünde gol olmamasına rağmen, De Graafschap yine de büyük bir darbe aldı. Takımın bel kemiği Reuven Niemeijer sakatlandı ve Fedde de Jong ile değiştirilmek zorunda kaldı.

De Jong'un oyuna girmesinden beş dakika sonra Almere öne geçti. Jacobs, Poku'ya pas verdi; Poku soğukkanlılığını koruyarak De Graafschap kalecisi Ties Wieggers'i mağlup etti: 1-0. Jacobs skoru hemen 2-0'a getirebilirdi, ancak kafası az farkla üstten dışarı çıktı.

De Graafschap daha sonra oyuna daha iyi girdi ve ilk yarının uzatma dakikalarında bunun karşılığını aldı. Uzak bir taç atışı Thomas Kok tarafından De Jong'a uzatıldı ve De Jong, iyi zamanlamasıyla uzak köşeye kafayla golü attı: 1-1.

De Graafschap, ikinci yarının başında da inisiyatifi elinde tuttu, ancak Almere'nin bir saatin biraz altında tekrar öne geçmesiyle bu durum aniden sona erdi. Jacobs, topu ikinci direğe harika bir şekilde gönderdi ve Dors, zekice ve ters bir vuruşla kafayla golü attı: 2-1.

Almere'nin çok hızlı forvetleri, De Graafschap'a büyük zorluklar çıkardı, bu durum 78. dakikada da ortaya çıktı. Bayer Leverkusen'in forveti Ernest'in (22) kardeşi olan Poku (20), rakibini çılgına çevirdikten sonra topu ağlara gönderdi.

Maç 3-1'de sona erdi ve böylece De Graafschap, cumartesi günü bu farkı kapatmak için zorlu bir görevle karşı karşıya. İki maçlık serinin galibi, yarı finalde RKC Waalwijk veya Willem II ile karşılaşacak. Tilburg ekibi, Waalwijk'te oynanan ilk maçı 0-1 kazandı.