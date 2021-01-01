Almanya'ya kötü haber: Ter Stegen Euro 2020'de yok

Barcelona'nın Alman kalecisi Marc-Andre ter Stegen, sakatlığından ötürü bu yaz oynanacak Euro 2020'de yer alamayacağını açıkladı.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada yıllar sonra ilk kez büyük bir turnuvada milli takım kafilesiyle birlikte olamayacağını açıklayan 29 yaşındaki kaleci, turnuvayı bir taraftar olarak takip edeceğini söyledi.

Hayranlarından gelen geçmiş olsun dileklerine teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Ter Stegen'in Almanya Milli Takımı'nın birinci kalecisi olması için Barcelona ve Almanya'nın bir numaralı kalecisi Manuel Neuer'in kulübü Bayern Münih arasında zaman zaman gerilim yaşamıştı.

Son iki sezonda Barcelona'nın en önemli isimlerinden biri olan Ter Stegen, bu sezon takımıyla 42 maça çıkmıştı.

2022 Dünya Kupası'nı bekleyecek

Barcelona'nın şampiyonluğu kaybetmesine rağmen performansıyla alkış alan Ter Stegen, 2017'de düzenlenen Konfederasyonlar Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kalesini korumuş ve bu turnuvada şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Şu ana kadar Dünya Kupası ya da Avrupa Şampiyonası gibi büyük organizasyonlarda kaleci Neuer'den almayı başaramayaan Ter Stegen, artık bunun için 2022 Dünya Kupası'nı bekleyecek.

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