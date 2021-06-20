Almanya’nın Portekiz’i yendiği maçın ardından Müller, rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtti.

Bayern Münih forması giyen yıldız, takımının performansından memnun olduğunu dile getirirken henüz hiçbir şeyin bitmediğinin de altını çizdi.

Euro 2020 F Grubu’nda Almanya’nın Portekiz’i 4-2 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Müller, kibirli bir yapıya bürünmemeleri gerektiğini ifade etti

Joachim Löw’ün öğrencileri, Euro 2020’deki ilk maçlarında Fransa karşısında 1-0 mağlup olmuşlardı. Ancak Portekiz karşısında aldıkları galibiyetle birlikte Almanlar, grupta tekrar iddialı bir hale geldi.

Neler söylendi?

Maçtan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müller, şu açıklamalarda bulundu: “Birçok açıdan oldukça iyiydik ancak kendimizi geliştirmemiz gereken yerler de vardı. Bu eksiklikler ileride istediğimiz sonuçları almamıza engel olabilir.”

“Üç puanı kazandık ve turnuvada tekrar iyi bir konuma geldik, artık ipler bizim ellerimizde. Şimdi ise kibirlenmemeli ve rehavete kapılmamalıyız. Ancak tabii ki kalitemize güveniyoruz, şu anda çok coşkuluyuz.”

F Grubu’nda durumlar nasıl?

Portekiz maçından önce Almanya, birçok kişiye göre maçın favorisi değildi zira Portekiz de ilk maçında Macaristan’ı 3-0’lık net skorla devirmişti. Ancak Almanlar, oynadıkları baskın oyunla Portekiz’i 4 golle devirmeyi başardı.

Portekiz, 15. dakikada gerçekleştirdiği hızlı hücumla maçın 15. dakikasında üstünlüğü ele geçirmişti. Bu skora iyi bir reaksiyon gösteren Almanya, 35. ve 39. dakikalarda bulduğu iki golle skoru lehine çevirmeyi başarmıştı. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan Almanlar, Havertz ve Gosens’i golleriyle skoru 4-1’e getirmişti. Portekiz ise 67. dakikada Jota ile farkı ikiye indirip umutlansa da karşılaşmadan elleri boş ayrıldı.

Son 16 turuna yükselmek için Fransa’nın Portekiz karşısında en az bir puana ihtiyacı var. Almanya ise son maçında Macaristan’ı mağlup etmeye çalışacak.

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