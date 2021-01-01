Almanya'dan sürpriz iddia: Fenerbahçe Mustafi'yi transfer etmek istiyor

Yeni sezona daha güçlü bir takımla girmek isteyen Fenerbahçe'nin Arnavut asıllı 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katabilir.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin savunma hattına takviye yapmayı planladığı öne sürüldü.

Alman gazetesi Hamburger Morgenpost, sarı-lacivertli takımın Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Alman stoper Shkodran Mustafi'yi transfer etmek isteyen takımlar arasında yer aldığını belirtti.

Everton, Sampdoria, Valencia ve Arsenal formaları giyen Mustafi, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Schalke 04'e transfer olmuş ancak forma giydiği 13 maçta takımının Bundesliga'ya veda etmesinin önüne geçememişti.

Bu sezon Arsenal formasıyla da dokuz maça çıkan Mustafi, Mesut Özil'in de eski takım arkadaşı.

Dünya Kupası'nı kazanmıştı

Almanya 2014 Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşırken, turnuvada üç maçta oynayan Mustafi, Dünya Kupası'nın ardından 8 milyon euro karşılığında Sampdoria'dan Valencia'ya transfer olmuştu.

La Liga'daki iki sezonun ardından 41 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olan Mustafi, ilk iki sezon düzenli şekilde oynadı.

Son iki sezonda Arsenal'in Premier Lig rotasyonunda geriye düşen tecrübeli oyuncu, için bugüne kadar 49.1 milyon euro bonservis bedeli ödendi. 20 kez Almanya Milli Takımı forması giyen Arnavut asıllı Mustafi, sağ ayağını kullanıyor ve teknik direktörlerinin görev vermesi halinde zaman zaman sağ bekte de oynayabiliyor.

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