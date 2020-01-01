Almanya'da futbol maçlarında, Hanau'da hayatını kaybedenler anılacak

Almanya'da hafta sonu oynanacak futbol maçlarında, Hanau'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler anılacak.

Alman Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Birinci Futbol Ligi'nde ( ) ve İkinci Lig'de (Bundesliga 2) bu hafta sonu oynanacak 23. hafta karşılaşmalarında, Hanau'daki saldırıda yaşamını yitirenler için saygı duruşu yapılacağı ve futbolcuların siyah bantla sahaya çıkacağı belirtildi.

Almanya Futbol Federasyonundan (DFB) yapılan açıklamada da, Almanya 3. Ligi'nde nefret ve ırkçılığa karşı bir sinyal verileceği ifade edilerek, geçen hafta Münster kentinde yaşanan ırkçılık olayından ve Hanau'daki saldırıdan dolayı futbolcuların, hakemlerin ve futbolcularla oyun alanına gelen çocukların, "Irkçılığa kırmızı kart" sloganın yer aldığı tişörtlerle sahaya çıkacağı aktarıldı.

Açıklamada, bunun yanı sıra tüm maçlarda Hanau'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacağı kaydedildi.

Daha fazla takım

Berlin Futbol Federasyonunun Uyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Matur da, Berlin'de hafta sonu oynanacak tüm amatör lig maçlarında saygı duruşu yapılacağını belirtti.

Matur bazı takımların üzerinde "Artık yeter" yazan pankartlarla saha çıkacağını ifade ederek, "Irkçı saldırılara dur demenin zamanı geldi ve geçiyor. Siyasetçiler ve güvenlik güçleri pasif kalmamalı. İnsanlar korkmaya başladı." dedi.

Irkçı terör saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmişti

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat gece saatlerinde iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." açıklamasında bulunmuştu.