Almanya'da değişen bir şey yok: Bayern Münih yine şampiyon

Bundesliga'da lider Bayern Münih, RB Leipzig'in mağlup olmasıyla Mönchengladbach maçı öncesi şampiyonluğunu ilan etti.

Bundesliga'da ikinci sırada yer alan RB Leipzig'in deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup olmasının ardından Bayern Münih, Borussia Mönchengladbach maçına çıkmadan zaferini ilan etti.

Bavyera ekibi, 24 Nisan'da Mainz deplasmanında da zaferini ilan edebilirdi. Ancak o karşılaşmada ev sahibi ekip mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı.

Bayern Münih'in kaçıncı şampiyonluğu oldu?

Bayern Münih, bu şampiyonlukla birlikte üst üste dokuzuncu kez kupayı müzesine götürürken, toplamda ise 31. kez şampiyonlu yaşamış oldu.

Geçtiğimiz sezon ortasında göreve gelen Teknik Direktör Hansi Flick de Alman ekibiyle ikinci kez bu sevinci yaşadı.

Gelecek sezon Hansi Flick Bayern Münih'ten ayrılacak ve yerine RB Leizpig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann geçecek.

Bayern Münih'in zaferinde öne çıkan isimler

Takımın gol makinesi Robert Lewandowski, kuşkusuz bu sezon yine golleriyle Bayern Münih'in zirvede yer almasında büyük katkı verdi.

Bir diğer yıldız isim Thomas Müller attığı gollerden ziyade yaptığı asistlerle sezonun öne çıkan isimlerinden oldu.

Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Jamal Musiala gibi isimler de sezonun parlayan isimleriydi.

2020/2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih, gelecek sezon yeni teknik direktörüyle yine şampiyonluğun bir numaralı favorisi olacak.