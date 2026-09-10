Belçika ekibi Club Brugge'ün forveti Niccolo Tresoldi, bir basın haberine göre, temsil edeceği milli takımla ilgili nihai kararını vermeden önce daha fazla zaman kazanmayı tercih ederek, İtalya Milli Takımı'nın önümüzdeki UEFA Uluslar Ligi maçlarına katılma davetini kabul etmeme kararı aldı.

Ünlü İtalyan gazeteci Niccolo Schira, bugün perşembe günü "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Niccolo Tresoldi, İtalya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi maçları için yaptığı çağrıya olumlu yanıt vermeme kararı aldı. İtalya ile Almanya arasında nihai bir karar vermek için daha fazla zamana ihtiyacı var."

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Tresoldi'nin bu tutumu, önceki haberler genç forvetin Azzurri'yi seçmeye yaklaştığına işaret etmiş olsa da, İtalya ile Almanya arasında onun hizmetleri için sürdürülen mücadelenin henüz sonuçlanmadığını teyit ediyor.

Tresoldi, İtalya'nın Cagliari kentinde doğdu; ancak ailesinin Hannover'e taşınmasının ardından futbolcu olarak Almanya'da yetişti ve profesyonel kariyerine takımla başlamadan önce Hannover 96 akademisinde adım adım yükseldi. 22 yaşındaki oyuncu hem İtalyan hem de Alman vatandaşlığı taşıyor.

Genç forvet, Almanya'nın alt yaş kategorisi milli takımlarında büyük tecrübeye sahip; zira 19 yaş altı milli takımda, ardından da kendisiyle Avrupa Şampiyonası finaline ulaştığı 21 yaş altı milli takımda forma giydi.

Tresoldi, 2025 yazında Hannover 96'dan Club Brugge'e transfer oldu ve takımla ilk sezonunu 53 maçta 18 gol kaydederek tamamladıktan sonra kısa sürede Belçika'da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Hem İtalya hem de Almanya milli takımları yeni bir döneme girmeye hazırlanıyor; Azzurri'nin başına teknik direktör Roberto Mancini yeniden dönerken, tecrübeli Jürgen Klopp "Die Mannschaft"ın sorumluluğunu üstlendi.

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