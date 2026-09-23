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UEFA Nations League A
team-logoAlmanya
WWK Arena
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Almanya - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Almanya - Yunanistan
UEFA Nations League A
Almanya
Yunanistan

Almanya ile Yunanistan arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçına kapsamlı ön bakış. Pazar gecesi Augsburg'daki WWK Arena'da oynanacak A2 Grubu karşılaşması öncesinde son form durumunu, kadro güncellemelerini ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Almanya - Yunanistan: Maç detayları

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UEFA Nations League A - Hafta 2
WWK Arena

Almanya ile Yunanistan, 27 Eylül 2026'da saat 18.45 GMT'de başlayacak (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

A2 Grubu'nda WWK Arena'da kritik randevu

Almanya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A2 Grubu'ndaki serüveninin 2. maç gününde Yunanistan'ı ağırlamak üzere Augsburg'a dönüyor. Teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, Hollanda ve Sırbistan'ın da yer aldığı rekabetçi grupta iç saha desteğini avantaja çevirip kritik erken puanlar almayı hedefliyor. Yunanistan açısından ise deplasmanda dört kez dünya şampiyonu olan Almanya'ya karşı oynamak, A Ligi'ndeki üst düzey rekabete uyum sağlama sürecinde zorlu bir sınav anlamına geliyor.

Germany Training SessionGetty Images

Klopp yönetiminde Almanya'nın taktiksel gelişimi

Almanya, pazar günkü maça A2 Grubu'nda erken üstünlük kurma isteğiyle çıkıyor. Jürgen Klopp, kendini kanıtlamış yıldızların yanında yeni uluslararası yetenekleri de geliştirmek amacıyla geniş kapsamlı bir kadro kurarken, Almanya yüksek tempolu presi ve hızlı geçişleri sahaya yansıtmak istiyor. Ev sahibi ekip, rakip savunma hatlarını yarmak ve hücumunu beslemek için Jamal Musiala ile Florian Wirtz'in merkezdeki dinamik oyununa güvenecek.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GRE-DENGetty Images

Yunanistan'ın deplasmandaki savunma direnci

Yunanistan, Avrupa'nın önde gelen hücum ekiplerinden birine karşı taktik disiplin sergileme kararlılığıyla Bavyera'ya gidiyor. A Ligi'ndeki yerini alan konuk ekip, kompakt bir alçak-orta blokla savunma yapmaya ve kontra ataklarda hızlı vurmaya odaklanacak. Yunanistan'ın Almanya topraklarında sürpriz yapabilmesi için savunmadaki liderlik ve forvet Vangelis Pavlidis'in bitiriciliği hayati önem taşıyacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Almanya vs Yunanistan Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • J. Klopp

Jurgen Klopp bu maçta Almanya'nın başında olacak ancak karşılaşma öncesinde muhtemel ilk 11 ya da sakatlık ve cezalılarla ilgili spesifik bir bilgi doğrulanmadı. Kadroyla ilgili yeni güncellemelerin maça daha yakın bir zamanda paylaşılması bekleniyor.

Yunanistan'ı Ivan Jovanovic yönetiyor ve benzer şekilde, sakatlıklar, cezalar ya da muhtemel ilk 11'e ilişkin doğrulanmış bir takım haberi bu aşamada açıklanmadı. Güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

GER

GER - Form

USA
K1-2
CUW
K7-1
CIV
K2-1
ECU
K2-1
PAR
K1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
5/5
GRE

GRE - Form

BLR
B0-0
PAR
K0-1
HUN
B0-0
SWE
B2-2
ITA
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Almanya, bu Uluslar Ligi maçına Dünya Kupası ve hazırlık maçlarında oynadığı beş karşılaşmanın ardından geliyor; bu süreçte üç galibiyet, hiç beraberlik ve iki yenilgi aldı. Klopp'un ekibi, en etkileyici performansını Dünya Kupası'nda Curacao'yu 7-1 mağlup ederek ortaya koydu, ardından Fildişi Sahili'ni 2-1 yendi. Ancak turnuvaya, Ekvador'a 2-1 mağlup olduktan ve son 16 turu aşamasında Paraguay'a 1-1 kaybettikten sonra veda ettiler. Almanya bu beş maçta 13 gol atıp altı gol yedi.

Yunanistan son aylarda galibiyet almakta zorlandı; son beş maçının sadece birini kazandı, üçünde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son maçını hazırlık karşılaşmasında İtalya'ya 0-1 yenilerek tamamlayan ekip, bu beş maçta sadece bir kez gol yemeden maçı bitirdi ve yalnızca üç gol attı. Son beş sonucunun üçü beraberlik oldu; bunlar arasında hem Macaristan hem de Belarus ile golsüz eşitlikler de yer alıyor.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

AlmanyaÇizimYunanistan
4
0
0
Hazırlık Maçları
Almanya badge
Almanya
GER
2
Yunanistan badge
Yunanistan
GRE
1
MS
European Championship
Almanya badge
Almanya
GER
4
Yunanistan badge
Yunanistan
GRE
2
MS
World Cup Qualification UEFA
Yunanistan badge
Yunanistan
GRE
2
Almanya badge
Almanya
GER
4
MS
World Cup Qualification UEFA
Almanya badge
Almanya
GER
2
Yunanistan badge
Yunanistan
GRE
0
MS
12Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/4
Her iki takım da gol attı3/4

Almanya, kayıtlarda yer alan karşılaşmalarda Yunanistan'a karşı güçlü bir üstünlüğe sahip; veri setindeki dört maçın üçünü kazandı. Son karşılaşma, Haziran 2024'te oynanan bir hazırlık maçıydı ve Almanya bu maçı 2-1 kazandı. Serideki en farklı sonuç, Euro 2012'de Almanya'nın 4-2'lik galibiyeti oldu. 2000 ve 2001'deki daha önceki Dünya Kupası eleme maçları da Almanya galibiyetleriyle sonuçlandı. Yunanistan, kayıtlara geçen bu dört maçın hiçbirinde Almanya'yı yenemedi.

Puan durumu

Grp. 2

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AlmanyaAlmanyaGER
00000000
2
YunanistanYunanistanGRE
00000000
3
HollandaHollandaNED
00000000
4
SırbistanSırbistanSER
00000000
Championship Playoff
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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