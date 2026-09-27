Almanya - Yunanistan: Maç detayları

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 14:45 WWK Arena

Almanya ile Yunanistan, 27 Eylül 2026'da TSİ 21.45'te (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST) karşı karşıya gelecek.

WWK Arena'da A2 Grubu mücadelesi

Almanya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi A Ligi A2 Grubu serüveninin 2. maç gününde Yunanistan'ı ağırlamak üzere Augsburg'da sahasına dönüyor. Teknik direktör Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya, Hollanda ve Sırbistan'ın da yer aldığı rekabetçi grupta iç saha desteğini avantaja çevirip kritik erken puanları almayı hedefliyor. Yunanistan açısından ise deplasmanda dört kez dünya şampiyonu olan Almanya ile karşılaşmak, A Ligi'ndeki üst seviye rekabete uyum sağlamaya çalışırken zorlu bir sınav anlamına geliyor.

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Klopp yönetiminde Almanya'nın taktiksel gelişimi

Almanya, pazar günkü karşılaşmaya A2 Grubu'nda erken üstünlük kurma isteğiyle çıkıyor. Jürgen Klopp'un, kendini kanıtlamış yıldızların yanında yeni uluslararası yetenekleri geliştirmek için geniş kapsamlı bir kadro oluşturmasının ardından Almanya, yüksek tempolu baskı ve hızlı geçiş oyununu sahaya yansıtmayı amaçlıyor. Ev sahibi ekip, rakibin savunma hatlarını aşmak ve hücumunu beslemek için Jamal Musiala ile Florian Wirtz'in merkezdeki dinamik oyununa güvenecek.

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Ethniki'nin deplasmandaki savunma direnci

Yunanistan, Avrupa'nın önde gelen hücum takımlarından birine karşı taktik disiplin sergileme kararlılığıyla Bavyera'ya gidiyor. A Ligi'nde yer alma hakkını kazanan konuk ekip, kompakt bir alçak-orta blok düzenini korumaya ve kontra ataklarda hızlı vurmağa odaklanacak. Savunmadaki liderlik ve hücum oyuncusu Vangelis Pavlidis'in bitiriciliği, Yunanistan'ın Almanya topraklarında sürpriz yapabilmesi için hayati önem taşıyacak.

Muhtemel ilk 11'ler

Almanya: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich, Adeyemi, Wirtz, Schade, Burkhardt

Yunanistan: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Douvikas, Pavlidis

Takım haberleri ve kadrolar

Jurgen Klopp bu maçta Almanya'nın başında olacak ancak muhtemel kadro ya da sakatlık ve ceza durumuna ilişkin özel bir bilgi henüz santra öncesinde doğrulanmadı. Kadroya dair daha fazla güncellemenin maç yaklaştıkça paylaşılması bekleniyor.

Yunanistan'ı Ivan Jovanovic çalıştırıyor ve benzer şekilde sakatlıklar, cezalar veya muhtemel ilk 11'e ilişkin doğrulanmış herhangi bir takım haberi bu aşamada açıklanmadı. Güncellemeler geldikçe eklenecek.

Form durumu

Almanya, bu Uluslar Ligi maçına Dünya Kupası ve hazırlık karşılaşmalarında oynadığı beş maçın ardından geliyor. Bu süreçte üç galibiyet, sıfır beraberlik ve iki yenilgi aldı. Klopp'un ekibi en farklı performansını Dünya Kupası'nda Curacao'yu 7-1 mağlup ederek ortaya koydu ve bunu Fildişi Sahili karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle takip etti. Ancak turnuvaya Ekvador'a 2-1 yenilerek ve son 16 turu aşamasında Paraguay'a karşı 1-1'lik yenilgi alarak veda ettiler. Bu beş maçta Almanya 13 gol atıp altı gol yedi.

Yunanistan son aylarda galibiyet almakta zorlandı ve son beş maçından yalnızca bir galibiyet çıkarırken üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Son maçını hazırlık karşılaşmasında İtalya'ya 0-1 yenilerek tamamlayan ekip, bu beş maçta sadece bir kez kalesini gole kapatabildi ve yalnızca üç gol attı. Son beş sonucunun üçü beraberlikle bitti, bunlar arasında Macaristan ve Belarus ile oynanan golsüz eşitlikler de yer aldı.

İkili rekabet geçmişi

Almanya, kayıtlardaki karşılaşmalarda Yunanistan'a karşı güçlü bir istatistiğe sahip ve veri setindeki dört maçın üçünü kazandı. Son karşılaşma, Almanya'nın 2-1 kazandığı Haziran 2024'teki bir hazırlık maçıydı. Serideki en farklı sonuç, Euro 2012'de Almanya'nın 4-2'lik galibiyeti oldu; 2000 ve 2001'deki daha önceki Dünya Kupası elemeleri karşılaşmaları da Almanya'nın galibiyetleriyle sonuçlandı. Yunanistan, kayda geçen bu dört maçın hiçbirinde Almanya'yı yenemedi.

Puan durumu