Almanya, yeni teknik direktörü Jurgen Klopp yönetimindeki 2026/27 UEFA Uluslar Ligi kampanyası kapsamında Augsburg'da Yunanistan'ı ağırlıyor. İki takım, bir sonraki hafta Selanik'teki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek. Her iki maç da Hollanda ve Sırbistan'ın da yer aldığı A Ligi, A2 Grubu fikstürünün parçası.

Klopp'un, Paraguay'a karşı Dünya Kupası'ndan elenilmesinin ardından göreve getirilmesi sonrası milli takım teknik direktörlüğündeki ilk adımları şimdiden büyük ilgi uyandırırken, bu erken eşleşme taraftarlara onun yeniden yapılanma projesinin şekillenişini izlemek için iki fırsat sunuyor.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Almanya-Yunanistan maçının biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Almanya - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Almanya - Yunanistan maçı, UEFA Uluslar Ligi 2. Grup fikstürü kapsamında Augsburg'daki WWK Arena'da başlayacak.

UEFA Nations League A - Hafta 2 27 Eyl 2026 - 14:45 WWK Arena

Almanya - Yunanistan maçının biletleri nereden alınır?

Augsburg ayağının biletleri ilk olarak DFB'nin resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor. Selanik'teki rövanş maçı için ilk başvurulacak eşdeğer resmi kanal ise Hellenic Football Federation'ın (EPO) kanalları.

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurabileceğiniz yer. Platformda Augsburg'daki WWK Arena'da oynanacak açılış maçı için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi yer alırken, Selanik'teki Toumba Stadyumu'ndaki rövanş maçı için de ilanlar bulunuyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta:

Resmi genel satış - üyelere tanınan öncelik süresi sona erdikten sonra, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte açılır

Doğrulanmış ilanlar - Ticombo, çeşitli satıcılardan bilet temin eder; bu da resmi kontenjanlar tükendikten sonra alıcılara daha geniş bir bilet havuzu sunar

Deplasman biletleri - Selanik'te seyahat edecek Almanya taraftarları için ayrılan kontenjan EPO kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil piyasa - resmi sitedeki ilanlar tükenmişse Ticombo başvurabileceğiniz yerdir

Klopp'un göreve gelişi bu Almanya takımına yönelik kayda değer bir ilgi yaratmışken, her iki maç için de erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Almanya - Yunanistan maçının biletleri ne kadar?

Augsburg ayağındaki resmi fiyatlandırma, DFB'nin bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Standarttan premium oturma seçeneklerine kadar tüm yelpaze, kontenjan sürdüğü müddetçe nominal fiyatla sunuluyor. Aynı şekilde Selanik ayağında da resmi EPO fiyatlandırması geçerli.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse Ticombo başvurabileceğiniz yer ve orada sizi bekleyebilecek tabloya dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Augsburg): yaklaşık 40 € ila 50 €'dan başlıyor; genellikle WWK Arena'nın üst katman oturma alanları, bu kampanyada Almanya'nın takvimindeki daha küçük statlardan biri

Orta segment koltuklar (Augsburg): orta saha çizgisi boyunca merkezi konumdaki koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Selanik'teki rövanş maçı: fiyatlar ev sahibi federasyona göre değişiyor; Toumba Stadyumu, seyahat eden taraftarların koltuklarına olan talebi artırabilen tutkulu atmosferiyle biliniyor

Yoğun talep gören her uluslararası maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu geç kalmadan ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

Almanya - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Almanya - Yunanistan form durumu

Almanya bu maça son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet ve üç mağlubiyetlik performansla çıkıyor. Son sonucu, 29 Haziran'da Dünya Kupası'nda Paraguay'a karşı alınan ve turnuva kuralları gereği mağlubiyetle sonuçlanan 1-1'lik beraberlikti. Bu turnuva sürecinin daha önceki bölümünde Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ettiler ve Curacao'yu 7-1 gibi farklı bir skorla geçtiler; bu da ritim bulduklarında hücum güçlerini gösterdi. Beş maçta 12 gol attılar ancak yedi gol yediler; bu da savunmadaki istikrarsızlığa işaret ediyor.

Yunanistan son beş maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki yenilgi kaydetti. Son maçı, 7 Haziran'da İtalya'ya karşı oynanan hazırlık karşılaşmasında alınan 0-1'lik yenilgiydi. Ondan önce İsveç ile 2-2 berabere kaldılar ve beş maçın üçünde gol atamadılar. Toplamda yalnızca üç gol yediler ancak diğer uçta pozisyon üretmekte zorlandılar.

Almanya - Yunanistan: Yakın dönem ikili rekabet karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Haziran 2024'te oynandı ve Almanya hazırlık maçını 2-1 kazandı. Kayıtlardaki önceki dört ikili rekabet maçının tamamını Almanya kazandı. Bunlar arasında Euro 2012'de Yunanistan'a karşı alınan 4-2'lik galibiyet ve Eylül 2000'de Dünya Kupası elemelerinde sahasında alınan 2-0'lık galibiyet de yer alıyor. Almanya, bu dört maçta 12 gol atıp beş gol yedi.

Almanya - Yunanistan puan durumu

UEFA Uluslar Ligi 2. Grup'ta Almanya şu anda ilk sırada yer alırken, Yunanistan ikinci sırada bulunuyor.