Almanya, bir kez daha Yunanistan engelini aşamadı. Bu milli maç döneminin başlarında Augsburg’da 0-1 kaybeden Almanya, pazar günü Selanik’te de 0-0’la yetindi. Bu sonuçla Hollanda ve Yunanistan, dört maçta topladıkları sekizer puanla Uluslar Ligi gruplarında zirvede yer aldı. Almanya beş puanla üçüncü sırada bulunurken, Sırbistan ise puansız şekilde son sırada yer alıyor.

Yunanistan maça çok istekli başladı ve henüz iki dakika dolmadan, eski Willem II oyuncusu Kostas Tsimikas’ın ortasında bomboş kafa vuran kaptan Giorgos Masouras’la açılış golünü bulabilirdi. Kaleci Jonas Urbig, Almanya’yı kurtardı.

Almanya oyuna biraz daha ortak oldu ancak hafta içinde Hollanda’nın 2-2’lik beraberlikle ayrıldığı tamamen dolu Toumba Stadı’nda üstünlük kurduğunu söylemek mümkün değildi. David Raum gole yaklaşsa da kaleci Konstantinos Tzolakis buna çok iyi karşılık verdi.

Kısa süre sonra Almanya için topun ağlara gittiği düşünüldü. Jonathan Burkardt şık bir vuruşla fileleri havalandırdı ve kısa süreliğine Die Mannschaft formasıyla ilk golünü kutladı. Ancak sevinç uzun sürmedi: Hakem Clément Turpin ekran başına çağrıldı ve Tom Bischof’un elle oynadığını tespit etti.

İlk yarıda olduğu gibi Yunanlar ikinci yarıya da iyi başladı. Bu da Konstantinos Mavropanos’un tehlikeli kafa vuruşunu ve teknik direktör Jürgen Klopp’un Noah Atubolu ile Finn Damen yerine tercih ettiği Urbig’in bir kez daha başarılı müdahalesini beraberinde getirdi.

Almanya topa daha fazla sahip olan taraftı. Ancak bundan çok fazla tehlike üretemedi. Yunanistan savunmada son derece iyi dururken, geçişlerde de etkili olmaya devam etti. Nitekim Masouras bir kafa fırsatını daha değerlendiremedi. Orta saha oyuncusu zamanlamasını ayarlayamadı ve topu üstten dışarı gönderdi.

Son bölümde iki takım da tehlikeli anlar yaşasa da Yunan taraftarlar sonunda gol göremedi: 0-0.