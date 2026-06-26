Almanya’yı mağlup etmesinin ardından Ekvador Cumhurbaşkanı’nın aldığı olağanüstü karar

Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, milli takımın Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselmesini kutlamak amacıyla bugün Cuma gününü ülkede resmi tatil ilan eden olağanüstü bir karar aldı.

Ekvador milli takımı, grup aşamasının son maçında Perşembe akşamı Almanya'yı 2-1'lik heyecan verici bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Almanya, Leroy Sané'nin attığı erken golle öne geçse de Ekvador, Nelson Angulo ve Gonzalo Plata'nın golleriyle skoru eşitledi.

Ekvador Milli Takımı, 5. grubun puan tablosunda 4 puana ulaşarak üçüncü sıraya yükselirken, Almanya ise 6 puanla liderliğini korudu.

Noboa, X sitesindeki resmi hesabından şu mesajı paylaştı: “Eleştirilere, hakaretlere ve yaşadıkları zorlu anlara rağmen yeniden ayağa kalkmayı başaran ve tüm ülkeye bu büyük sevinci yaşatan oyunculara ve teknik direktöre teşekkür ederim… Yarın tatil ve yaşasın Ekvador.”

Ekvador milli takımı, Dünya Kupası serüvenine Fildişi Sahili’ne karşı 1-0’lık ağır bir mağlubiyetle başlamış, ardından Curaçao ile golsüz berabere kalmış ve son olarak Almanya karşısında heyecan verici bir geri dönüşe imza atmıştı.