Borussia Mönchengladbach'ın gelecek vaat eden oyuncusu Wael Mouhia, aile kökeninin dayandığı Fas yerine Almanya Milli Takımı Die Mannschaft'ın davetini kabul etmesinde, Almanya Milli Takımı teknik direktörü Jürgen Klopp'un oynadığı kritik rolü açıkladı.

Reklam

17 yaşındaki Mahya, Alman "Bild" gazetesine yaptığı açıklamalarda, Fas Futbol Federasyonu'nun hizmetlerinden yararlanma isteğini gizlemediğini belirtti ve anne-babasının Fas kökenli olmasının bu ülkeyi ailesinin bir parçası haline getirdiğini, kendisinin de bu ülkeye büyük bir saygı duyduğunu ifade etti.

Ayrıca oku

Asıl sürpriz Hüsam Hasan'ın görevden alınması değil, atanmasıydı

Zidane Mbappe hakkında soru sorulunca sinirlendi: Saçmalık!

Oyuncu şu açıklamayı yaptı: "Fas beni temsil etme konusundaki ilgisini gizlemedi, çünkü annem ve babam oradan geliyor, bu yüzden bu ülke ailemin bir parçası ve ona karşı büyük bir saygım var."

Reklam Reklam

Sözlerine şöyle devam etti: "Ancak Jürgen Klopp'un benimle konuşma şekli, bu daveti kabul etmek konusunda ikinci kez düşünmeme gerek bırakmadı."

Related Topics

Mahya ekledi: "Söyledikleriyle beni ikna etti ve onun son derece harika bir insan olduğunu hemen fark ettim. Önümüzdeki dönemi onunla sahada geçirmeyi dört gözle bekliyorum ve gelişmeme de yardımcı olacağına eminim."

Mahya'nın açıklamaları, Alman teknik adamın kendisini milli takım kadrosuna ilk kez çağırmaya karar vermesinin ardından Klopp'un son dönemde onunla yaptığı görüşmelerin etkisini ortaya koydu. Bu çağrı, mevcut uluslararası ara döneminde UEFA Uluslar Ligi'ndeki Sırbistan ve Hollanda maçlarına hazırlık kapsamında geldi.

Reklam

Mahya hem Alman hem de Fas vatandaşlığına sahip; Almanya'da doğup büyüdü, anne-babasının kökeni ise Fas'a dayanıyor. Bu durum son dönemde onu hem Alman hem de Fas federasyonlarının ilgi odağı haline getirdi; ardından Klopp'la yaptığı görüşmenin ardından Almanya'nın davetini kabul etmeye yöneldi.

Oyuncu, Alman Ligi'nin yükselen en dikkat çekici yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Borussia Mönchengladbach forması giyen Mahya, kulübün formasıyla sahaya çıkan en genç oyuncu olarak adını kulüp tarihine yazdırmayı başardı.

Reklam

Mahya ayrıca, geçen sezon Bayern Münih'in filelerini havalandırarak Mönchengladbach tarihinin en genç golcüsü oldu.

2026-2027 sezonunda da dikkatleri çekmeye devam etti; Alman Ligi'ndeki ilk 8 maçta iki gol atıp bir gol de hazırladı. Bu durum, Klopp'un ilgisini çekmesine ve yaşının küçük olmasına rağmen A Milli Takım'da ilk şansını yakalamasına yardımcı oldu.

Reklam

Mahya, A Milli Takım'a çağrılmadan önce Almanya'nın farklı yaş kategorilerindeki milli takımlarında, 21 yaş altı milli takıma kadar forma giymişti.

Ancak Almanya'nın 3-1 kazandığı Sırbistan maçının kadrosuna giremedi; Klopp onu kendisini yakından tanımak ve milli takım atmosferine katmak için Belgrad'a götürmüş, ancak şu ana kadar ona oynama fırsatı vermemişti.

Reklam

Alman Milli Takımı şu anda yarın pazartesi günü Berlin'de oynanacak Hollanda maçına hazırlanıyor. Bu maç, UEFA Uluslar Ligi'nde Mannschaft'ın kaderi açısından belirleyici olacak; zira grupta çeyrek finale yükselecek ikinci bilet için Yunanistan'la mücadele sürüyor, Hollanda ise ilk bileti büyük ölçüde garantilemiş durumda.