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SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images
Christian Guinin
Çeviri:

Almanya yerine İspanya mı? DFB genç millî takım oyuncusu federasyon değiştirmeye sıcak bakıyor

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Paderborn kalecisi Nahuel Noll, hem Almanya hem de İspanya adına forma giyebilir. Davet alırsa fazla düşünmeyecek.

Bundesliga'ya yeni yükselen ekibin kiralık kalecisi, ZDF'nin 'Aktuellen Sportstudio' programında Jochen Breyer'in sorusu üzerine İspanya federasyonuna geçmeyi düşünebileceğini söyledi.

Noll, İspanya Millî Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin kendisini arayıp bir millî takım kampına çağırması hâlinde "Çok sevinirim" dedi. Böyle bir daveti kabul edeceğini de belirtti.

Aslında TSG Hoffenheim ile sözleşmesi bulunan ve bu sezon kiralık olarak Paderborn'da oynayan 23 yaşındaki kaleci, bugüne kadar Almanya'nın yaş grubu millî takımlarında yedi kez forma giydi (U19 & U20). Ancak A millî takıma henüz çağrılmadı.

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Münih doğumlu Noll, annesi İspanyol olduğu için Furia Roja adına da oynayabiliyor. İspanyolcayı akıcı biçimde konuşuyor ancak DFB'den olduğu gibi İspanya'dan da henüz davet almadı. Noll, genel olarak bir millî takımda forma giymenin "en büyük arzun" olduğunu söyledi.

Gelecek maçlar
CZE

CZE

UEFA Nations League A

12 Kas 2026

ESP

ESP

SER

SER

UEFA Nations League A

13 Kas 2026

GER

GER

Kaleci, bu sezon lige yeni yükselen Paderborn'un tartışmasız kilit oyuncularından biri. SC, Noll'un güçlü performanslarının da katkısıyla lig tablosunda 13. sırada yer alıyor. Doğrudan küme düşme sıralarıyla arasındaki fark ise dört puan.

Birinci kaleci Oliver Baumann'ın döneminin sona yaklaşıyor olabileceği Hoffenheim'da Noll, gelecek sezon yeniden forma giyebilir. Ancak Noll, kulübüne kalıcı olarak dönmeyi yalnızca "oynarsam" düşünebileceğini söyledi.