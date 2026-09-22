"Bugün futbol oynamaya çalışan sadece bir takım vardı", diye açıklama yaptı Fabian Hürzeler, mart ayının başında takımının Arsenal ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gözle görülür şekilde öfkeli bir halde. Brighton & Hove Albion teknik direktörünün bu analizi ise hiç de yanlış değildi. Sonuçta Seagulls, Gunners ile oynadığı mücadelede maçın neredeyse tamamında açık ara daha üstün ve oyunu domine eden taraftı.

Ancak bunu kendi attığı bir golle ödüllendiremedi ve sonunda tabelada 0-1’lik yenilgi yazıyordu. Brighton, neredeyse her önemli istatistikte Londra ekibine üstünlük kurdu. Ancak Hürzeler’in takımı, çok sayıdaki fırsatı skora çevirmeyi başaramadı. Arsenal yıldızı Bukayo Saka’nın bireysel aksiyonu, Brighton kalecisi Bart Verbruggen’in büyük hatasıyla da birleşince, farkı yaratan an oldu ve Gunners’a dar bir galibiyet için yetti.

Ancak Hürzeler, maç bitiminde işi yalnızca soğukkanlı bir oyun analizine bırakmak istemedi. Sert sözlerle, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’nın yıldızlarla dolu Londra ekibine futbolu nasıl düşündürdüğünü ve oynattığını eleştirdi. Bunun, kağıt üzerinde çok daha üstün olan Premier League lideri görüntüsüyle ne kadar çeliştiğinin altını çizdi.

"Ben asla böyle kazanmayı deneyecek bir teknik direktör olmayacağım. Şampiyon olurlarsa, kimse bunu nasıl yaptıklarını sormayacak. Kazanmak için gerçekten her şeyi yaptıklarını hissediyorsunuz", diyen Alman çalıştırıcı, salondaki gazetecilere dönerek şu soruyu da ekledi: "Buradaki herkese 'Bu futbol maçını gerçekten beğendiniz mi?' diye sorsam, belki biri kolunu kaldırır, çünkü çok büyük bir Arsenal taraftarıdır. Ama onun dışında kesinlikle kimse."

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Brighton ve Hürzeler, Arsenal’i dağıttı

Hürzeler’in nasıl bir futbol oynatmak istediğine dair işaretler o dönemde de az çok görülebiliyordu. 33 yaşındaki teknik adam, 2024 yazında Seagulls’un başına geçmiş ve kulüp yöneticileri tarafından doğrudan beş yıllık uzun vadeli bir sözleşmeyle görevlendirilmişti; onun oyun anlayışının sahada kalıcı hale gelmesinin biraz zaman alacağını bilerek. Ancak o günden bu yana Brighton’ın Alman teknik adam yönetimindeki sürekli gelişimi göz ardı edilemez.

Hürzeler döneminin başında savunma hattı net bir Aşil topuğu olarak öne çıkarken ve takım, oyun olarak daha üstün rakiplerden art arda ağır darbeler yerken, teknik adam zamanla hücum ile savunma arasında işleyen bir denge kurmayı giderek daha iyi başardı.

Bunun sahada neredeyse kusursuz uygulandığında nasıl görünebileceğini geçen hafta sonu, tam da ironik biçimde, Arsenal bizzat yaşadı. Brighton, o ana kadar yenilgisiz lider konumundaki rakibini Falmer Stadium’da 3-0 süpürdü; Hürzeler’in takımı özellikle oyun ve taktik açıdan adeta ustalık eseri ortaya koydu.

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Brighton, Fabian Hürzeler’in planını kusursuz uyguluyor

Seagulls, ilk dakikadan itibaren Londra ekibini son derece agresif bir presle baskı altına aldı ve böylece Gunners’ın topa sahip olmaya ve kontrol kurmaya dayalı oyununu hiçbir anda sahaya yansıtmasına izin vermedi. Brighton hücum hattı, Arsenal savunmacılarına zaman zaman daha onların kendi ceza sahasının önünde saldırdı. Basit pas yolları son derece akıllıca kapatıldı, topu taşıyan oyunculara sayısal üstünlükle agresif baskı yapıldı ve son olarak, Gunners için tek seçenek ileriye uzun top olduğunda, top akıllı pozisyon alışlarla hızla geri kazanıldı.

Arsenal kalecisi David Raya, ilk 15 dakikada yaptığı yedi pasın üçünü takım arkadaşlarına ulaştıramadı; çünkü Brighton bir yandan İspanyol file bekçisine sürekli aktif baskı yapıyor, diğer yandan da merkezde sayısal üstünlük kuruyordu. Bu nedenle onun için çoğu zaman yalnızca kenarda yine kapatılmış olan bekler Jurrien Timber ve Riccardo Calafiori’ye yana pas ya da orta yuvarlak yönüne kontrolsüz bir top göndermek mümkün oluyordu.

Bunun sonucu olarak son üçte dokuz top kazanımı geldi; bu, Aralık 2023’te Liverpool’un da ulaştığı sayıdan bu yana Arsenal’e karşı bir rakibin elde ettiği en yüksek rakam oldu. Zaten Brighton, devam eden turnuvada son üçte toplam 35 top kazanımı yaptı; bu da bu istatistikte Premier League takımları arasında ikinci sırada yer alan Everton’dan sekiz fazla.

Hürzeler takımından övgüyle söz etti

"Belirleyici olan, her oyuncunun ikili mücadeleye girdiğinde arkasında her zaman bir takım arkadaşının olduğunu hissetmesiydi", diyen Hürzeler, takımını taktik konseptini hatasız uyguladığı için övgüye boğdu. "Bir oyuncu geçildiğinde, sıradaki (takım arkadaşı) hemen oradaydı. Soru şu: Sahada birbirinize güvenebilir misiniz? Birbirinize güveniyor musunuz? Herkes duran toplardaki rolünü biliyor mu? Oyunun her anında ve her durumunda uyanık ve tamamen orada mısınız?"

Arsenal galibiyetinin ardından Brighton artık ligin en iyi hücum hattına sahip. Beş maç sonunda Seagulls 16 gole ulaştı; Premier League tarihinde ilk beş haftada yalnızca Manchester City, 2022/23 sezonunda bundan daha fazla gol atmıştı (19).

Bunun ötesinde, Brighton teknik direktörünün yaklaşımı savunmaya da olumlu yansıyor. Brighton, geride kalan sekiz resmi maçında beşinci kez gol yemedi. Geçen sezon ise beş maçta gol yememe barajına ulaşmak için bunun iki katı kadar denemeye ihtiyaç duyulmuştu. "En önemli şey, arkada gol yememek", dedi Hürzeler.

Arsenal teknik direktörü Arteta da bu duruma saygı gösterdi. İspanyol çalıştırıcı, "Daha ilk taç atışında" Brighton’ın aşırı presinin farkına vardı. "Kendi yarı sahamızdaki teknik hatalar; bu adam adama durumlardan çıkmak için uyulması gereken oyun prensiplerinin hiçbirine dikkat etmedik. Sürekli savunmada kaldık", dedi Arteta.

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Hürzeler yönetiminde hangi oyuncular özellikle öne çıkıyor?

Hürzeler, son transfer dönemlerinde parça parça tam da kendi taleplerine uygun bir takım kurdu. Örneğin transferin kapanmasına kısa süre kala VfB Stuttgart’tan alınan Chema Andres ile Alman teknik adam, rakip savunmadan vurulan uzun topları mümkün olan en kısa sürede geri kazanmak için kusursuz oyuncu tipini buldu.

Yaklaşık iki metrelik boyu ve ikili mücadele gücüyle İspanyol oyuncu gerekli fiziksel özelliklere sahip. Bunun yanında, pres tuzağı önde zamanında kapanmazsa gerekli geçiş savunmasını sağlamak için de yeterince hızlı. Yazın Tottenham Hotspur’dan 55 milyon euroya transfer edilen eski Hamburg oyuncusu Luka Vuskovic de çok kısa sürede tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü.

Hürzeler sisteminin bir diğer önemli parçası ise, BVB’de giderek daha fazla gözden düşmesinin ardından geçen kış Güney İngiltere ekibine katılan eski milli oyuncu Pascal Groß. 35 yaşındaki futbolcu, vatandaşı yönetiminde Seagulls’da adeta ikinci baharını yaşıyor ve beş hafta sonunda Erling Haaland, Florian Wirtz ve diğer yıldızların önünde sürpriz biçimde Premier League asist-gol katkısı listesinin zirvesinde yer alıyor (üç gol, dört asist). Groß, Arsenal karşısındaki 3-0’lık galibiyette de 31. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı ve daha sonra Chema’nın skoru belirleyen golünün de hazırlayıcısı oldu (57.).

"Kendimi çok iyi hissediyorum, çok rahatım. Bu; form durumu, tecrübe ve beni güçlü yönlerimi ortaya çıkaracak şekilde kullanan Fabian Hürzeler ile çalışmanın iyi bir karışımı", diyen Groß, kicker röportajında şu anki etkileyici formunun nedenlerini anlattı. Takımın şu anda Hürzeler’in talep ettiği şeyleri neredeyse kusursuz biçimde sahaya yansıtmayı başardığını söyledi. "Bazı gollerimizi presimize ve bunun sonucunda önde kazandığımız toplara borçluyduk. Genel olarak çok sayıda gol fırsatı yaratıyoruz", dedi orta saha oyuncusu.

Groß, bundan özellikle hücumda daha fazla özgürlükten yararlanması ve rolünü buna bağlı olarak daha ofansif yorumlayabilmesi sayesinde fayda sağlıyor. "O, iyi şarap gibi. Yaşlandıkça daha iyi oluyor", diyerek övdü Hürzeler. Groß’un, "sahada ölçemeyeceğiniz ama bizim antrenman sahasında her gün gördüğümüz şeyler" yaptığını söyledi. "Tüm oyuncularımız arasında sosyal bir bağ oluşturma yeteneğine sahip. Çok fazla farklı milliyet ve ulustan oyuncumuz var ve o, bütün bu dinamikleri hissetme becerisine sahip."

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Mikel Arteta, Fabian Hürzeler’e barış eli uzattı

Kısmen Brighton’da şu anda her şey çok iyi gittiği için de - takım üçüncü galibiyetin ardından puan tablosunda üçüncü sıraya yükseldi - Hürzeler bu kez ateşli bir konuşmadan kaçındı. Yaklaşık yarım yıl önceki karşılaşmanın aksine rakibe fazla bir sitemi yoktu. Sonuçta Arsenal, Alman teknik adamın maç planına kusursuz şekilde hizmet etmiş ve 90 dakika boyunca sürekli pres yapan Brighton’a karşı neredeyse hiçbir çözüm bulamamıştı.

Ve böylece maçın ardından basının karşısına geçen isim Arteta oldu ve iki teknik adam arasındaki "anlaşmazlığı" kesin olarak kapattı. Son karşılaşmada Hürzeler’in sözlerini alaycı yorumlarla geçiştirip biraz da küçümserken, İspanyol teknik adam cumartesi günü meslektaşı için övgü ve takdirden başka bir şey söylemedi.

"Buradayım çünkü fikrimi söylemek, kulübümün arkasında durmak ve oyuncularımdan en iyi verimi almak istiyorum. Olan oldu, bitti. Geçmişte kaldı. Fabian’a ve başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Brighton’ın onun yönetiminde kulüp olarak yaptıkları gerçekten dikkat çekici", dedi Arteta övgü dolu sözlerle.