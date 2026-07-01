Almanya’ya veda ettikten sonra… Courtois, Dünya Kupası’nda Neuer’in tarihi tahtına doğru ilerlemeye başladı

Belçikalı kaleci Thibaut Courtois, “Die Mannschaft”ın 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından, Alman meslektaşı Manuel Neuer’in Dünya Kupası’ndaki tarihi rekoruna doğru ilerlemeye başladı.

Courtois, bugün Çarşamba günü ABD'nin Seattle kentindeki Lumin Field Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Senegal'e karşı Belçika milli takımının ilk 11'inde yer aldı.

İstatistik ağı "Opta"ya göre, bu maç Courtois'nın Belçika milli takımıyla Dünya Kupası'nda oynadığı 19. maç oldu ve böylece Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan kaleciler listesinde üçüncü sıraya yükseldi.

Belçikalı kaleci, kendisi de 19 maçta forma giyen Uruguaylı Fernando Muslera ile eşitlendi ve Fransız Hugo Lloris'in sadece bir maç gerisinde yer aldı.

Belçika milli takımı son 16 turuna yükselmeyi başarırsa Courtois ikinci sıraya yükselebilir, ancak şu anda Manuel Neuer’in elinde tuttuğu birinciliğe ulaşmak için görevi daha zor olacak.

Neuer, Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan kaleci olarak 23 maçta forma giydi; bu da, Courtois’nın rekorunu egale edebilmesi için Belçika milli takımının turnuvayı sonuna kadar tamamlaması gerektiği anlamına geliyor.

Belçika milli takımının 2018 Dünya Kupası'ndaki en büyük başarısı, Fransa'ya 0-1 yenilmeden önce yarı finale yükselmesiydi; ancak İngiltere'yi 2-0 mağlup ederek üçüncülüğü elde etmeyi başardı.

Almanya’nın 2026 Dünya Kupası’nda Paraguay’a penaltı atışlarında yenilerek son 32 turunda elenmesinin ardından, Neuer’in Dünya Kupası’nda yeni maçlara çıkmayacağı belirtiliyor.