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Parma Calcio v Cremonese - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Christian Guinin
Çeviri:

Almanya'ya dönüş mü? RB Leipzig'in Bayern Münih'in eski yeteneğinin peşinde olduğu iddia ediliyor

Bundesliga
A. Licina
Transfers
Serie A
Bayern Münih
RB Leipzig
Juventus
Cremonese

Adin Licina, yılın başında Bayern Münih'ten ayrılarak İtalya'ya transfer oldu. 19 yaşındaki futbolcu şimdi Almanya'ya dönebilir.

Transfer uzmanı Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, birçok hücum pozisyonunda oynayabilen Licina, Bundesliga ekibi RB Leipzig'in gündeminde. Saksonya temsilcisi, kışın olası bir transferi değerlendirmek için Licina'yı yakından takip ediyor.

Ocak 2026'dan bu yana Juventus Torino ile sözleşmesi bulunan Licina, maç tecrübesi kazanması için geçen yaz ikinci lig ekibi US Cremonese'ye kiralandı. Burada çıktığı dokuz resmî maçta iki gol ve bir asistle üç gole katkı sağladı.

İtalya'nın en çok şampiyon olan kulübüne transferinden önce Bayern Münih'in sözleşmeli oyuncusu olan Licina, U17'den U19'a ve amatör takıma kadar kulübün tüm altyapı kademelerinden geçti. Ancak A takımda forma giyme fırsatı bulamadı.

19 yaşındaki oyuncu, o dönemde yeterli gelecek fırsatı görmediği için Münih ekibinden ayrılmış ve şansını İtalya'da Juventus'ta aramıştı. Ancak Juventus'ta da yalnızca U20 ve ikinci takımda forma giyebildi. Üçüncü seviye lig Serie C'de çıktığı 13 resmî maçta bir gol ve bir asist kaydetti.

Almanya U19 Millî Takımı oyuncusu olan Licina, Karadağ adına da oynayabilir. Şimdiye kadar Almanya'nın yaş grubu millî takımlarında 31 kez forma giydi ve dört gol attı.

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