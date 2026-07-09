Almanya ve Brezilya bunu başardı… Fransa, Fas karşısında nadir bir başarıya imza atmaya çalışıyor

Bu Perşembe akşamı tüm gözler Boston’daki Gillette Stadyumu’na çevrilmiş durumda; burada Fransa ve Fas milli takımları, 2026 Dünya Kupası çeyrek final turunun açılış maçında karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma, “Les Bleus”un 2-0’lık galibiyetle sonuçlanan 2022 Katar Dünya Kupası yarı finalini akıllara getirecek.

Fransa, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak maça çıkmasına rağmen, Fas milli takımı 34 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek maça büyük bir özgüvenle giriyor ve bu durum, Didier Deschamps’ın takımının bu turnuvada karşılaştığı en zorlu sınavlardan biri olarak görülüyor.

Mbappé, Messi ve Müller’in rekorlarının peşinde

Kylian Mbappé, Dünya Kupası tarihine yeni bir sayfa açmak üzere bu maça çıkıyor.

Fransız yıldızın, Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncuları listesinde Lionel Messi'nin 21 gollük rekoruna yetişmek için iki gol atması gerekiyor.

Ayrıca Mbappé, 7 golle Altın Ayakkabı yarışında ikinci sırada yer alıyor; 8 golle lider olan Messi'nin arkasında, Erling Haaland (7) ve Harry Kane (6) ise onu yakından takip ediyor.

Mbappé’nin 2022 Dünya Kupası’ndaki gol sayısını eşitlemesi için tek bir gol yeterli; o turnuvada gol kralı unvanını kazanmıştı.

Ancak hedefleri bununla sınırlı değil; “Squadka” istatistiklerine göre, Fas karşısında bir “hat-trick” yapması halinde, 1970’de Alman Gerd Müller’den bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında 10 gol atan ilk oyuncu olacak.

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Üst üste üçüncü kez yarı final mi?

Fransız milli takımı, Dünya Kupası'nda istikrarlı bir performans sergilemeye devam ediyor. Turnuvada oynadığı son 19 maçın 16'sını kazanan Fransa, bu dönemde normal süre ve uzatmalarda sadece bir kez mağlup oldu.

Tüm turnuvalar dikkate alındığında, Fransa son 16 maçın 14'ünü kazandı ve son 12 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi; bu maçların 11'inde galip geldi.

Özellikle Fas karşısında Fransa, son 4 karşılaşmada mağlup olmadı; bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Fransız milli takımı, 2018 ve 2022 turnuvalarında bu aşamaya ulaştıktan sonra, üst üste üçüncü kez yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

"Squawka"ya göre, Fransa milli takımı Fas'ı geçmeyi başarırsa, Dünya Kupası tarihinde üst üste 3 turnuvada yarı finale yükselen sadece üçüncü takım olacak.

Almanya bu başarıyı 1982 ile 1990 yılları arasında ve ardından 2002 ile 2014 yılları arasında iki kez gerçekleştirmişken, Brezilya ise 1994 ile 2002 yılları arasında bir kez başarmıştı.

Deschamps, tarihi bir başarıya çok yakın

Fransız milli takımının teknik direktörü Didier Deschamps da tarihi bir rekora çok yakın.

"Squawka" istatistiklerine göre, Deschamps, Fas maçında 25. maçına çıkarak, Alman Helmut Schön'ün elinde bulunan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan teknik direktör rekoruna eşitlenecek. Zaten 19 galibiyetle turnuva tarihinin en çok galibiyet alan teknik direktörü konumunda.

Fransız milli takımı yarı finale yükselmeyi başarırsa, Deschamps bu rekoru tek başına elinde tutacak (26 maç).