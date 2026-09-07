Almanya Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda yaşadığı hayal kırıklığı yaratan elenişin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Jurgen Klopp'un Die Mannschaft'ın başına ilk kez geçmesiyle birlikte 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde yeni bir döneme başlıyor. A Ligi A2 Grubu'nda yer alan Almanya, eylül ile kasım ayları arasında Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan'a karşı altı maça çıkacak ve bu da Avrupa genelindeki taraftarlara Klopp'un milli takım teknik direktörlüğündeki ilk adımlarını izlemek için birkaç fırsat sunacak.

Almanya Uluslar Ligi biletlerini satın alma konusunda bilmeniz gereken her şeyi, maç tarihleri, fiyatlar ve biletlerin nereden alınacağı dahil, GOAL sizin için anlatıyor.

Almanya Uluslar Ligi ne zaman?

Tarih ve saat Maç Konum Biletler 24 Eylül 2026 Perşembe - 20:45 Hollanda - Almanya Johan Cruijff Arena, Amsterdam Biletler 27 Eylül 2026 Pazar - 20:45 Almanya - Yunanistan WWK Arena, Augsburg Biletler 1 Ekim 2026 Perşembe - 20:45 Almanya - Sırbistan Allianz Arena, Münih Biletler 4 Ekim 2026 Pazar - 20:45 Yunanistan - Almanya Toumba Stadyumu, Selanik Biletler 13 Kasım 2026 Cuma - 20:45 Sırbistan - Almanya Stat daha sonra açıklanacak, Sırbistan Biletler 16 Kasım 2026 Pazartesi - 20:45 Almanya - Hollanda Stat daha sonra açıklanacak, Almanya Biletler

Almanya'nın bu kampanyadaki iç saha maçları üç farklı stadyuma yayılmış durumda. Augsburg ve Münih'in ev sahipliği yapacağı kesinleşirken, kasım ayında Hollanda ile oynanacak son maç için üçüncü stat henüz açıklanmadı.

Almanya Uluslar Ligi biletleri nereden alınır?

Almanya'nın Uluslar Ligi maçları için, hem iç sahada hem deplasmanda, bilet almanın en güvenilir yolu StubHub üzerinden geçiyor. Dünyanın en büyük bilet pazar yerlerinden biri olan StubHub, bu kampanyada Almanya'nın oynayacağı tüm maçlar için Augsburg'daki WWK Arena ve Münih'teki Allianz Arena'dan Amsterdam ve Selanik'teki deplasmanlara kadar geniş bir oturma seçeneği sunuyor.

StubHub'ın bu kampanya için güçlü bir seçenek olmasının nedenleri şöyle:

Geniş koltuk seçeneği - Almanya'nın takvimindeki her statta, üst kat tribünlerden merkezi premium seçeneklere kadar

Resmi kontenjanın ötesinde - iç saha maçlarında DFB'nin resmi kanalları ve üyelere öncelik tanınan satış dönemlerindeki biletler tükendiğinde kullanışlıdır

Garantili transferler - biletler StubHub'ın FanProtect programı kapsamında güvence altındadır; bu da alıcılara koltukların geçerli olduğu ve maç gününden önce teslim edileceği konusunda güven verir

Üyelik gerektirmez - Amsterdam, Selanik ve Sırbistan deplasmanları için StubHub, Alman federasyonu üyeliğine ihtiyaç duymadan koltuk bulma imkanı sunar

Hospitality seçenekleri - maç günü deneyimini daha kapsamlı yaşamak isteyen taraftarlar için Münih ve Augsburg maçlarında premium paketler mevcuttur

Klopp'un göreve gelişi bu Almanya takımına yönelik ciddi bir ilgi yaratmış durumda. Özellikle eylüldeki Hollanda deplasmanı açılış maçı için erkenden rezervasyon yaptırılması güçlü şekilde tavsiye ediliyor.

Almanya Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Almanya Uluslar Ligi biletlerinin fiyatları maça, koltuğun konumuna ve satın alma tarihinin maç gününe ne kadar yakın olduğuna göre değişiyor. StubHub'da sizi bekleyen fiyatlara dair genel bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar: yaklaşık 40 € ile 50 €'dan başlar - Augsburg'daki WWK Arena gibi statlarda üst kat tribünleri, kampanya genelindeki en erişilebilir giriş noktasıdır

Orta segment koltuklar: genellikle 80 € ile 150 € aralığındadır ve Allianz Arena gibi sahalarda çizgi boyunca daha iyi bir görüş sunar

Premium ve hospitality: kampanyanın başında ve sonunda oynanacak Hollanda maçları da dahil olmak üzere en yüksek profilli karşılaşmalarda 250 €'nun üzerine çıkar

Deplasman biletleri (Amsterdam ve Selanik): fiyatlar ev sahibi federasyona göre değişir; Johan Cruijff Arena ise büyüklüğü ve profili nedeniyle genellikle daha yüksek fiyatlıdır

Yüksek talep gören her uluslararası kampanyada olduğu gibi, ikincil piyasadaki fiyatlar her maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız koltuğunuzu erkenden garanti altına almak genellikle daha güvenli seçenektir.

Almanya Uluslar Ligi hakkında bilmeniz gereken her şey

2026/27 UEFA Uluslar Ligi, turnuvanın beşinci edisyonu olacak ve Almanya, Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan ile birlikte A2 Grubu'nda organizasyonun en üst seviyesi olan A Ligi'ne geri dönüyor. Bu, Almanya ile Hollanda'nın üst üste ikinci kez aynı gruba düştüğü kampanya oluyor ve iki karşılaşmaya da ekstra bir rekabet katıyor.

İşin önemine dair bilinmesi gereken birkaç nokta:

Klopp yönetiminde yeni bir başlangıç - bu kampanya, Paraguay'a karşı Dünya Kupası elenişinin ardından Nagelsmann'ın ayrılması sonrasında 2030 Dünya Kupası'na kadar sözleşme imzalayan Klopp döneminin başlangıcını işaret ediyor

Yükselme ve düşme grup sıralamasının nasıl sonuçlandığına bağlı olarak ligler arasında belirleyici olacak

Gelecekteki turnuvaların elemelerine uzanan bir yol da mümkün; zira Uluslar Ligi'nde gösterilecek güçlü performans, başka yerde bunu başaramayan takımlara Avrupa Şampiyonası elemelerine katılım yolu sunabilir

Sıkışık bir takvimde altı maç - tüm grup maçları eylül, ekim ve kasım aylarında oynanacak, bu da taraftarlara Almanya'yı sahada izlemek için kısa ama aksiyon dolu bir dönem sunacak

Almanya art arda üçüncü kez yaşadığı hayal kırıklığı yaratan turnuva vedasının ardından toparlanmayı hedeflerken, bu kampanya takımın yeni teknik direktörü yönetimindeki yönünü göstermesi açısından ekstra önem taşıyor.