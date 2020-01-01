Almanya - Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, ile deplasmanda yapacağı özel maçla 581. kez sahaya çıkacak.

Köln Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

A Milli Takım, Almanya maçının ardından, UEFA Uluslar B Ligi'nde 11 Ekim Pazar günü Moskova'da 'ya konuk olup, 14 Ekim Çarşamba günü ise İstanbul'da 'ı ağırlayacak.

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ile Almanya 26. kez karşı karşıya

Özel maçta deplasmanda Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, Almanya milli takımları ile bugüne dek toplam 25 kez karşı karşıya geldi.

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Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 13 kez Batı Almanya, 5 kez Doğu Almanya, 7 kez de iki ülke arasındaki sınırların kaldırılmasının ardından birleşen Almanya ile karşılaştı.

A Milli Takım bu maçlarda 6 galibiyet, 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.