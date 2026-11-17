Almanya Teknik Direktörü Jurgen Klopp, millî takımda yakından çalıştığı Florian Wirtz'in kendisini şaşkına çevirdiğini itiraf etti. Liverpool'un 116 milyon sterlin karşılığında Anfield'a transfer ettiği hücum oyuncusu istikrar yakalamakta zorlansa da millî takımdaki etkileyici performansı, Liverpool'un eski teknik direktörünü etkiledi.

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Wirtz, Anfield'daki zorlukların ardından millî takımda parladı

Wirtz, salı akşamı Almanya'nın Hollanda'yı 5-0 mağlup ettiği maçta iki gol atarak kalitesini gösterdi. Bu iki gol, dört kez Dünya Kupası'nı kazanan Almanya'nın Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçına damga vururken hücum oyuncusunun millî takımdaki başarılı performansını da sürdürdü.

Ülkesi adına çıktığı son dört maçta dört gol atan Wirtz, yaz aylarında düzenlenen Dünya Kupası'nda yaptığı üç asistin ardından etkisini sürdürdü. Jurgen Klopp yönetiminde takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Bu performans, geçen yaz Liverpool'a 116 milyon sterlin karşılığında transfer olmasından bu yana yaşadığı zorluklarla keskin bir tezat oluşturuyor. Wirtz, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta yalnızca iki gol ve beş asist kaydetti.

Klopp, 'olağanüstü' hücum oyuncusunun çalışma azmini övdü

Wirtz gelmeden önce Anfield'dan ayrılan Klopp, Almanya'nın başına geçene dek onunla yakından çalışma fırsatı bulmamıştı. Maçın ardından konuşan teknik direktör, hücum oyuncusunun tutumundan nasıl etkilendiğini anlattı.

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Klopp, "Onu yalnızca televizyondan tanıyordum. Sahada ilk kez gördüğümde şoke oldum. Olağanüstü bir futbolcu," dedi.

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Klopp, Wirtz için doğru pozisyonu bulmalarının oyuncunun yorulmak bilmeyen baskı gücünü ortaya çıkardığını da belirterek şunları ekledi: "Flo için doğru pozisyonu da bulduk. Sahada çok konuşması işimizi kolaylaştırıyor. Baskıyı başlatan ilk oyuncu o ve yorulmadan iki oyuncuya baskı yapabiliyor."

Carragher, Iraola'ya zorlanan yıldızı kadrodan çıkarma çağrısı yaptı

Wirtz, Andoni Iraola'nın yaz aylarında göreve getirilmesinden bu yana Liverpool'un her Premier League maçına ilk 11'de başladı. Ancak gol ve asist katkısının yetersizliği, Liverpool'un eski savunmacısı Jamie Carragher'ı Iraola'ya onu bir süreliğine kadrodan çıkarma çağrısında bulunmaya yöneltti.

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Carragher, "Savunmada da hücumda da takıma bir şey katmıyor. Kimsenin bu gencin üzerine gitmesini ya da ona yüklenmesini istemiyorum ama daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu ve bekleyemeyeceğimizi söylemekte haklı olduğumuzu düşünüyorum.

"Geçmişe dönüp Liverpool'la lig şampiyonluğu ya da Avrupa Kupası kazanmak için yeterince iyi görülmeyen ama bu pozisyonlarda ciddi katkı sağlayan oyunculara baktım. Nicky Barmby, Vladimir Smicer, Yossi Benayoun, Maxi Rodriguez, Yari Litmanen, Philippe Coutinho, Steven Gerrard ve Steve McManaman gibi oyuncular. Şu anda bu gençten daha fazlasını ortaya koydular. Artık daha fazla bekleyemeyeceğimiz bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Gol ve asist katkısı sağlamak, ayrıca orta sahaya hareketlilik, boy ve güç katmak için oradaki dengenin yeniden kurulması gerektiğini düşünüyorum," dedi.

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Premier League'e dönüş öncesi baskı artıyor

Wirtz'in şimdi millî takımdaki etkili formunu, kulüp maçları yeniden başladığında Premier League'e taşıması gerekiyor. Klopp, oyuncuya uygun bir rol verilmesinin baskı gücünü ve hücum katkısını nasıl en üst düzeye çıkarabileceğini gösterdi.

Iraola'nın 116 milyon sterlinlik transferine güvenmeyi sürdürmesi ya da Carragher'ın Liverpool orta sahasının dengesini yeniden kurma çağrısına kulak vermesi, Wirtz'in Anfield kariyerinin bir sonraki dönemini şekillendirecek.