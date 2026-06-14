Pazar akşamı NRG Stadyumu'nda Almanya milli takımı ile Curacao milli takımı arasında oynanan ve 7-1'lik skorla sona eren ezici galibiyet, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 5. Grubu maçları kapsamında bir dizi tarihi rakam ve istatistikle sonuçlandı.

Almanya, turnuvadaki ilk üç puanını alırken, Curacao ise Ekvador ve Fildişi Sahili'nin de yer aldığı grupta puansız kaldı.

İstatistik ağı "Opta", Almanya'nın Curacao'ya karşı aldığı büyük galibiyetin ardından Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 239'a çıkardığını, 238 golü olan Brezilya'yı geçerek turnuva tarihinin en çok gol atan milli takımı olduğunu belirtti.

Ağ, Curacao'nun 1954'teki Güney Kore'nin Macaristan'a 9-0 yenilmesinden bu yana Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan bir milli takımın aldığı en ağır yenilgiyi yaşadığını da ekledi.

"Opta" ayrıca, Dünya Kupası'nda bu milenyumun başından bu yana sadece beş maçta bir takımın yedi veya daha fazla gol attığını ve Almanya'nın bunlardan üçünde yer aldığını belirtti. Almanya, 2002 Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ı 8-0 mağlup etmiş, ardından 2014 Dünya Kupası yarı finalinde Brezilya'yı 7-1'lik skorla mağlup ederek tarihi bir zafer elde etti ve 2026 Dünya Kupası'nda da Curacao karşısında aynı skoru tekrarladı.

Bireysel olarak ise Joshua Kimmich, 2026 Dünya Kupası'nda şu ana kadar en fazla gol fırsatı yaratan oyuncular listesinin başında yer alıyor. Beş asistle turnuvaya katılan tüm oyuncular arasında en yüksek rakama ulaştı.

Deniz Undav ise olağanüstü bir başarıya imza attı. 1966'da bu tür istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana, Dünya Kupası'nda oyuna sonradan girip bir maçta bir gol atıp iki asist yapan ikinci oyuncu oldu.

Ondav'dan önce bu başarıya Kolombiyalı yıldız James Rodríguez ulaşmıştı. Rodríguez, 2014 Dünya Kupası'nda Japonya ile oynanan maçta aynı rakamı elde etmişti. Böylece Alman forvet, turnuva tarihinin en nadir görülen bireysel başarılarından birine imza attı.