UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Allianz Arena

Almanya - Sırbistan maçı 1 Ekim 2026'da EST ile 14.45'te ve GMT ile 18.45'te başlayacak.

Klopp hâlâ siftah yapamadı

Jürgen Klopp, takımı Münih'teki Allianz Arena'da Sırbistan'la karşılaştığında üçüncü denemede şeytanın bacağını kırmayı umacak.

Almanya yavaş başladı

Klopp, Amsterdam'da Almanya teknik direktörü olarak çıktığı ilk maçta galibiyeti alamadı ve Hollanda'nın geç bulduğu gol 1-1'lik beraberliği getirdi. Die Mannschaft daha sonra geçen pazar Augsburg'da Yunanistan'a yenildi. Kai Havertz'in sakatlık yaşadıktan sonra kulübü Arsenal'a dönmesiyle birlikte kadroda köklü değişiklikler bekleniyor. Barcelona'nın yıldızı Karim Adeyemi, Brentford'dan Kevin Schade ve Borussia Dortmund'dan Felix Nmecha'nın burada ilk 11'de başlaması bekleniyor.

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Sırbistan zorlanıyor ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Sırbistan, Yunanistan'a ve Hollanda'ya karşı sahasında aldığı yenilgilerin ardından A2 Grubu'nun son sırasında yer alıyor.

Uluslar Ligi ihtimalleri

A Ligi'nde her grubun ilk iki takımı çeyrek finale yükseliyor. Son iki sıradaki ülkeler ise B Ligi'ne düşme ya da ligde kalmak için play-off oynama tehlikesiyle karşı karşıya.

Tanıdık yüzler

Sırp yıldızlar Luka Jovic ve Filip Kostic'in Bundesliga'da önemli bir oyun tecrübesi bulunuyor ve iyi tanıdıkları birçok isme karşı oynama fırsatından keyif alacaklar. Şu anda Hollanda Eredivisie ekibi PSV'de forma giyen 33 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kostic, 2019 ile 2022 yılları arasında Eintracht Frankfurt'ta parladı ve 2022'de Avrupa Ligi'ni kazanan takımın yaratıcı merkezi hâline geldi.

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Takım haberleri ve kadrolar

Almanya bu maça hücumdaki en etkili iki oyuncusundan yoksun çıkıyor. Jamal Musiala, Hollanda maçından önce kadrodan çıkarıldı ve henüz iyileşmedi; Kai Havertz ise o maç sırasında şüpheli bir hamstring sakatlığı yaşadı ve onun da forma giymesi beklenmiyor. Florian Wirtz ve Jonathan Burkardt, eksikleri kapatmak için kadroya çağrıldı ancak doğrulanmış bir ilk 11 henüz paylaşılmadı. Başlama vuruşuna yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

Sırbistan cephesinde teknik direktör Veljko Paunovic, Münih deplasmanı öncesinde sakatlık ya da ceza durumlarıyla ilgili bir doğrulama yapmadı. Şu anda muhtemel 11 verisi bulunmuyor ve takım haberleri bilgi geldikçe güncellenecek.

Form durumu

Almanya, son iki resmi maçından bir puan çıkardı; önce Hollanda ile 1-1 berabere kaldı, ardından Yunanistan'a 1-0 yenildi. Tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Bu seri, Paraguay ve Ekvador'a karşı Dünya Kupası elenmelerini de içeriyor; tek galibiyetini ise Fildişi Sahili'ne karşı aldı. Almanya bu beş maçta beş gol atıp altı gol yedi ve bu karşılaşmaya üst üste iki mağlubiyetle geliyor.

Sırbistan, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kaybetti. Son maçında Uluslar Ligi'nde Hollanda'ya 2-1 yenilen ekip, bundan önce aynı turnuvada Yunanistan'a da 2-1 kaybetmişti. Daha öncesinde ise hazırlık maçlarında Meksika'ya 5-1 ve Cabo Verde'ye 3-0 mağlup oldu. Bu süreçteki tek galibiyetini mart ayında Suudi Arabistan'a karşı 2-1'lik skorla aldı. Sırbistan bu beş maçta beş gol atarken 11 gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

İki takım arasındaki son karşılaşma, Mart 2019'da Almanya'da oynanan hazırlık maçında 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Bundan önce Sırbistan, 2010 Dünya Kupası grup aşamasında Almanya'yı 1-0 yenmişti; bu da bu eşleşmenin yakın tarihindeki daha dikkat çekici sonuçlardan biriydi. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Almanya'nın iki, Sırbistan'ın bir galibiyeti bulunuyor; bir maç da berabere bitti. Almanya bu maçlarda dört gol atıp üç gol yedi.

Puan durumu

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Yunanistan GRE 2 2 0 0 3 1 +2 6 K K 2 Hollanda NED 2 1 1 0 3 2 +1 4 K B 3 Almanya GER 2 0 1 1 1 2 -1 1 K B 4 Sırbistan SER 2 0 0 2 2 4 -2 0 K K Championship Playoff Küme Düşme Play-off Küme Düşme

Almanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'ta üçüncü sırada yer alıyor; Sırbistan ise tablonun dibinde ve onun bir basamak altında bulunuyor. İki takım da iki maç günü sonunda galibiyet alamadı; bu da bu karşılaşmanın, grubun zirvesi için kimin hâlâ gerçekçi şekilde yarışabileceği konusunda doğrudan belirleyici olduğu anlamına geliyor.