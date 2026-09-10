Almanya, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde Jurgen Klopp'un Almanya Milli Takımı'nın başındaki ilk adımlarını sürdürdüğü süreçte, 1 Ekim Perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da Sırbistan'ı ağırlayacak. İki takım, Hollanda ve Yunanistan'ın da yer aldığı A Ligi, A2 Grubu fikstürü kapsamında kasım ayında Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek.

GOAL, fiyatlar, müsaitlik durumu ve satın alabileceğiniz en iyi yerler dahil olmak üzere Almanya - Sırbistan biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Almanya - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Almanya - Sırbistan maçı Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak. Bu karşılaşmaya ilişkin resmi yayın bilgisi ise şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Allianz Arena

Almanya - Sırbistan biletleri nereden alınır?

Münih ayağı için biletler ilk olarak DFB'nin resmi bilet satış kanalları üzerinden sunuluyor. Kalan kontenjan genel satışa açılmadan önce öncelik genellikle üyelere veriliyor. Belgrad'daki rövanş için ilk resmi adres ise aynı şekilde Sırbistan Futbol Federasyonu'nun kanalları oluyor.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta şöyle:

Resmi genel satış - üye önceliği dönemleri kapandıktan sonra açılır ve genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte başlar

İndirimli fiyatlandırma - DFB; çocuklar, yaşlılar ve engelli seyirciler için yüzde 50'ye varan indirimler sunar, ayrıca Bayern Münih üyelerine de küçük bir indirim sağlar

Garantili transferler - StubHub'dan yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı kapsamında korunur; bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven verir

İkincil piyasa - resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer StubHub'dır

Klopp'un yeniden yapılanma projesi ciddi ilgi gördüğünden, bu eşleşmenin iki ayağı için de erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Almanya - Sırbistan biletleri ne kadar?

DFB üzerinden Münih ayağı için resmi fiyatlar yaklaşık 65 €'dan başlıyor. Biletler, Allianz Arena genelinde premium orta blok koltuklara kadar uzanan beş kategoriye ayrılmış durumda ve kontenjan tükenene kadar liste fiyatı üzerinden satışta. Belgrad ayağında da aynı şekilde Sırbistan Futbol Federasyonu'nun resmi fiyatlandırması geçerli.

Resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yer StubHub'dır. Burada sizi nelerin beklediğine dair kabaca bir rehber şöyle:

En ucuz koltuklar (Münih): ikincil piyasadaki ilanlar 27 € gibi düşük seviyelerden başlıyor, ancak fiyatlar koltuk kategorisine ve satıcıya göre önemli ölçüde değişiyor

Orta segment koltuklar (Münih): orta saha çizgisi boyunca yer alan koltuklar, belirgin şekilde daha yüksek bir fiyat seviyesinde

Belgrad rövanşı: genel olarak Allianz Arena'daki bir geceye kıyasla liste fiyatında daha uygun, ancak maç yaklaştıkça arz daralabiliyor

Yüksek talep gören her uluslararası maçta olduğu gibi, fiyatlar maç günü yaklaştıkça değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız, yerinizi erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli seçenektir.

StubHub, resmi sitedeki ilanlar tükenmişse başvurulacak yerdir. Platformda Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak açılış maçı için geniş bir oturma seçeneği yelpazesi yer alırken, Belgrad'daki rövanş için de ilanlar bulunuyor.

Almanya - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Almanya - Sırbistan form durumu

Almanya son beş maçının ikisini kazandı, üçünü kaybetti. En son sonucu, 29 Haziran'da Dünya Kupası'nda Paraguay ile 1-1 berabere kaldığı ve elenmeyle sonuçlanan maç oldu. Turnuvanın daha önceki bölümünde Ekvador'a da 2-1 kaybetti, ancak Curaçao karşısındaki 7-1'lik galibiyet ve Fildişi Sahili'ne karşı aldığı 2-1'lik zaferle hücum kalitesini gösterdi. Bu beş maçta Almanya 13 gol attı ve yedi gol yedi.

Sırbistan da son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçı Meksika'ya 5-1 yenilgiyle sonuçlandı, ayrıca Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 kaybetti. İki galibiyetini ise Suudi Arabistan ve Letonya karşısında, ikisini de 2-1'lik skorla aldı. Sırbistan bu beş maçta sekiz gol attı ve 14 gol yedi.

Almanya - Sırbistan: Son karşılaşmalar

Bu takımlar arasındaki son maç Mart 2019'da oynandı ve Almanya ile Sırbistan hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Almanya iki kez kazandı, Sırbistan bir kez galip geldi ve bir maç beraberlikle sona erdi. Sırbistan'ın tek galibiyeti ise 2010 Dünya Kupası'nda geldi; 18 Haziran'da grup aşamasında 1-0 kazandı.



