Almanya, 1 Ekim Perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da Sırbistan'ı ağırlayacak. Jurgen Klopp, 2026/27 UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya'nın başındaki ilk adımlarını atmaya devam ediyor. İki takım, Kasım ayında Belgrad'daki Rajko Mitić Stadyumu'nda oynanacak rövanş maçında yeniden karşılaşacak. Her iki mücadele de Hollanda ve Yunanistan'ın da yer aldığı A Ligi A2 Grubu fikstürünün bir parçası.

GOAL, Almanya-Sırbistan maçının biletlerini nasıl temin edebileceğinize dair fiyatlar, biletlerin bulunabilirliği ve en iyi satın alma seçenekleri dahil bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Almanya-Sırbistan UEFA Uluslar A Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Almanya-Sırbistan maçı Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri şu anda resmen açıklanmış değil.

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Allianz Arena

Almanya-Sırbistan maçının biletleri nereden alınır?

Münih'teki maçın biletleri ilk olarak DFB'nin resmî bilet satış kanallarından sunulacak. Genellikle üyelere öncelik tanınacak, ardından kalan biletler genel satışa çıkacak. Belgrad'daki rövanş maçı için de ilk başvurulacak adres Sırbistan Futbol Federasyonu'nun resmî kanalları.

Bu iki takımın maçları için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta var:

Resmî genel satış : Üyelere öncelik tanınan satış dönemlerinin ardından, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte başlar.

: Üyelere öncelik tanınan satış dönemlerinin ardından, genellikle maç gününe daha yakın bir tarihte başlar. İndirimli bilet fiyatları : DFB, çocuklara, yaşlılara ve engelli seyircilere yüzde 50'ye varan indirimler, Bayern Münih üyelerine de küçük bir indirim sunar.

: DFB, çocuklara, yaşlılara ve engelli seyircilere yüzde 50'ye varan indirimler, Bayern Münih üyelerine de küçük bir indirim sunar. Garantili bilet teslimi : StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence verir.

: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında güvence altındadır. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününe yetişeceği konusunda güvence verir. İkincil bilet pazarı: Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub'a yönelebilirsiniz.

Klopp'un yeniden yapılanma projesinin yoğun ilgi çekmesi nedeniyle her iki maç için de biletlerin erkenden alınması tavsiye ediliyor.

Almanya-Sırbistan maçının biletleri ne kadar?

DFB'nin Münih'teki maç için belirlediği resmî bilet fiyatları yaklaşık 65 €'dan başlıyor. Allianz Arena'daki koltuklar, daha yüksek fiyatlı orta bölüm koltuklarına kadar uzanan beş kategoriye ayrılıyor. Biletler, kontenjan tükenene kadar ilk satış fiyatından alınabiliyor. Belgrad'daki maç için de Sırbistan Futbol Federasyonu'nun resmî fiyatları geçerli.

Resmî sitedeki biletler tükenirse StubHub'a yönelebilirsiniz. Buradaki fiyatlara ilişkin yaklaşık bir fikir vermek gerekirse:

En ucuz koltuklar (Münih): İkincil bilet pazarındaki ilanlar 27 €'ya kadar düşüyor. Ancak fiyatlar, koltuk kategorisine ve satıcıya göre önemli ölçüde değişiyor.

İkincil bilet pazarındaki ilanlar 27 €'ya kadar düşüyor. Ancak fiyatlar, koltuk kategorisine ve satıcıya göre önemli ölçüde değişiyor. Orta fiyat aralığındaki koltuklar (Münih): Orta saha çizgisi hizasındaki koltukların fiyatı belirgin biçimde daha yüksek.

Orta saha çizgisi hizasındaki koltukların fiyatı belirgin biçimde daha yüksek. Belgrad'daki rövanş maçı: Resmî bilet fiyatları genellikle Allianz Arena'daki maçtan daha uygun. Ancak karşılaşma yaklaştıkça bilet bulmak zorlaşabilir.

Yoğun ilgi gören her millî maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeniz varsa koltuğunuzu erkenden ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek.

StubHub, resmî sitedeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Platformda Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak ilk maç için çok çeşitli koltuk seçeneklerinin yanı sıra Belgrad'daki rövanş maçının biletleri de listeleniyor.

Almanya-Sırbistan UEFA Uluslar A Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Almanya ve Sırbistan'ın form durumu

Almanya, son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son karşılaşmasında, 29 Haziran'da Dünya Kupası'nda Paraguay ile 1-1 berabere kaldı ve turnuvaya veda etti. Turnuvanın önceki bölümünde Ekvador'a da 2-1 yenildi. Buna karşın Curaçao'yu 7-1, Fildişi Sahili'ni de 2-1 yenerek hücumdaki kalitesini gösterdi. Almanya, bu beş maçta 13 gol atıp yedi gol yedi.

Sırbistan da son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı. Son maçında Meksika'ya 5-1 yenildi; Cabo Verde ve İspanya karşısında da 3-0'lık mağlubiyetler yaşadı. İki galibiyetini ise Suudi Arabistan ve Letonya karşısında, her iki maçı da 2-1 kazanarak elde etti. Sırbistan, bu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yedi.

Almanya-Sırbistan: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mart 2019'da karşılaştı ve hazırlık maçı 1-1 sona erdi. Kayıtlara geçen dört karşılaşmada Almanya iki, Sırbistan bir galibiyet aldı; bir maç da berabere bitti. Sırbistan'ın tek galibiyeti, 2010 Dünya Kupası grup aşamasında 18 Haziran'da oynanan maçta aldığı 1-0'lık sonuçtu.