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Almanya, Sırbistan'ı fazla zorlanmadan mağlup etti. Jürgen Klopp'un ekibi, Belgrad'da ev sahibini 1-3 yendi.

Almanya'da Ajax kalecisi Marc ter Stegen kalede başladı. Florian Wirtz, Kai Havertz ve Joshua Kimmich de ilk 11'de yer alan isimler arasındaydı.

Sırbistan'da Dusan Tadic maça ilk 11'de başladı. Kaptanlık pazubandını da takan Tadic, 5-3-2 dizilişinde forvet olarak görev yaptı.

Sırbistan maçın başında geriye düştü. Henüz üç dakika dolmadan top ağlara gitti. Köşe vuruşunda Srdan Babic, topu kafayla kendi kalecisinin arkasına gönderdi.

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On dakika sonra Florian Wirtz, Almanya'yı 0-2 öne geçirdi. Havertz büyük bir fırsattan yararlanamadı ancak dönen topta doğru yerde bulunan Liverpool orta saha oyuncusu golü attı.

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İlk yarının kalan bölümünde Almanya oyuna hâkimdi. Klopp'un ekibi yüzde 86 topla oynama oranına ulaştı. Havertz ve Jonathan Tah ile 3-0'a da yaklaştı ancak golü bulamadı.

Üçüncü gol, ikinci yarının hemen başında geldi. Kimmich'in gönderdiği topla hareketlenen RB Leipzig forveti Brajan Garuda, güzel bir çalımın ardından soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara yolladı.

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Kısa süre sonra Babic skoru 3-1 yaptı. Üçüncü dakikada topu kendi kalesine gönderen oyuncu, bu kez Sırbistan adına gol attı.

Ardından Sırbistan oyunda üstünlüğü ele geçirip birkaç önemli fırsat yakaladı ancak Vanja Dragojevic takımının işini zorlaştırdı. Kimmich'e sert müdahalesi nedeniyle kırmızı kart gören Dragojevic'in oyundan atılmasının ardından kontrol yeniden Almanya'ya geçti.

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Maçın son bölümünde Andrija Zivkovic de kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ancak Hollanda'nın Yunanistan karşısındaki farklı galibiyeti (7-0) nedeniyle Almanya'nın Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi artık neredeyse imkânsız. Bu, ancak Almanya'nın Hollanda'yı 15-0 yenmesi ya da Yunanistan'ın Sırbistan'ı yenememesi ve Almanya'nın Hollanda'yı yenmesi hâlinde mümkün.