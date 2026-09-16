Almanya, 1 Ekim 2026'da Münih'teki Allianz Arena'da UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının heyecan verici maçında Sırbistan'ı ağırlayacak. Avrupa futbolunun iki güçlü ülkesi kritik bir rekabetçi karşılaşmada karşı karşıya gelirken, bu mücadele üst düzey milli takım aksiyonu vaat ediyor.

GOAL bu dev karşılaşma için yerinizi ayırtmanıza yardımcı olacak tüm temel bilgilere sahip. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat detaylarını ve hemen nasıl rezervasyon yapılacağını öğrenin.

Almanya - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Almanya - Sırbistan maçı, 1 Ekim 2026 Perşembe günü Münih'teki Allianz Arena'da başlayacak. Bu karşılaşma için resmî yayın bilgisi şu anda mevcut değil.

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Allianz Arena

Almanya - Sırbistan biletleri nereden alınır?

Biletler, Almanya Milli Takımı'nın iç saha maçları için ana dağıtıcı olarak görev yapan resmî DFB bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî site, ön satış ve genel satış aşamalarında biletleri liste fiyatıyla almak için ilk başvurmanız gereken adrestir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenirse, StubHub gibi ikincil platformlar tercih edilebilir.

Almanya - Sırbistan biletleri ne kadar?

Resmî DFB portalında standart bilet fiyatları, Allianz Arena genelindeki manzaraya ve seçilen kategoriye göre artmak üzere, 4. kategori tribünde genel giriş için €35'ten başlıyor.

StubHub gibi ikincil pazarlarda ise, müsaitlik durumuna, koltuk konumuna ve anlık talebe bağlı olarak bilet fiyatları şu anda koltuk başına €132'den başlıyor.

Almanya - Sırbistan UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Almanya - Sırbistan form durumu

Almanya, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Son maçında 29 Haziran'da Dünya Kupası'nda Paraguay ile 1-1 berabere kaldı ve bu sonuç turnuvaya veda etmesine yol açtı. Aynı süreçte Curacao karşısında 7-1 ve Fildişi Sahili'ne karşı 2-1 kazanan Almanya, toplamda 13 gol atarken kalesinde yedi gol gördü.

Sırbistan da son beş maçının ikisini kazandı ve üçünü kaybetti. Son karşılaşması Meksika'ya 5-1 yenildiği maç olurken, ayrıca Cabo Verde ve İspanya'ya da 3-0 mağlup oldu. Galibiyetleri ise Suudi Arabistan ve Letonya karşısında, ikisi de 2-1'lik skorlarla geldi. Sırbistan bu beş maçta sekiz gol atıp 14 gol yedi.

Almanya - Sırbistan: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son maç, Mart 2019'da oynanan hazırlık karşılaşmasıydı ve Almanya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. Kayıtlardaki dört karşılaşmada Almanya iki kez, Sırbistan bir kez kazandı ve bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Veri setindeki Sırbistan'ın tek galibiyeti, 18 Haziran'da grup aşamasında 1-0 kazandığı 2010 Dünya Kupası maçında geldi.



