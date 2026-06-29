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Almanya - Paraguay maçı biletlerini nasıl alabilirsiniz: Dünya Kupası bilet fiyatları, maç programı, son dakika satışları ve daha fazlası

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Dünya Kupası

Almanya, Dünya Kupası’nda bir sonraki maçında Paraguay ile karşılaşacak. Biletlerinizi nasıl temin edebileceğinizi aşağıda bulabilirsiniz

2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda, Avrupa’nın devlerinden Almanya ile azimli Paraguay takımı arasında kıtalararası bir karşılaşma yaşanacak.

Almanya maça açık ara favori olarak girse de, Paraguay'ın üst düzey rakipleri zorlama konusundaki becerisi nedeniyle Julian Nagelsmann'ın oyuncuları rehavete kapılmamalı.

Almanya - Paraguay Dünya Kupası maçı ne zaman başlayacak?

Almanya - Paraguay Dünya Kupası biletleri nasıl satın alınır?

Bugün itibarıyla, Dünya Kupası biletleri için düzenlenen başlıca resmi çekilişler (Visa Ön Satışı, Erken Bilet Çekilişi ve çekiliş sonrası Rastgele Seçim Çekilişi dahil) resmi olarak sona erdi.

Bu aşamalarda 500 milyondan fazla talep işlendiği için, birincil bilet stokları şu anda tüm zamanların en düşük seviyesinde.

İşte bilmeniz gerekenler bir bakışta:

  • Son Dakika Satış Aşaması 1 Nisan'da başladı. Bu bir çekiliş değildir; biletler, anında onaylanarak kesinlikle ilk gelen ilk alır esasına göre satılmaktadır. Bu, resmi biletleri doğrudan FIFA'dan satın alabilmek için son fırsattır.
  • Resmi FIFA Yeniden Satış Pazarı açılmıştır. Bu platform, turnuva yaklaşırken taraftarların doğrulanmış biletleri düzenlenmiş fiyatlarla alıp satabilecekleri birincil yetkili adres haline gelmiştir.
  • Alternatif olarak, taraftarlar son dakika biletleri için StubHub gibi ikincil satış platformlarını da değerlendirebilirler. Satın alacağınız biletler için ilgili ikincil sitelerin kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

Almanya - Paraguay Dünya Kupası biletlerinin fiyatı ne kadar?

FIFA, 2026 turnuvası için değişken fiyatlandırma uyguladı.

Grup Aşaması biletleri 60 $'dan (belirli Taraftar Kategorileri için) başlarken, Final maçının fiyatları 6.730 $'a kadar çıkmıştır; ikincil pazar yerleri ve yeniden satış fiyatlarının ise bunun da ötesine çıktığını belirtmeye gerek bile yok.

2026 FIFA Dünya Kupası Bilet Fiyatları:

Tarihler

Aşama / Kategori

Resmi Fiyat Aralığı

İkincil Piyasa Tahmini Aralığı

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Yüksek Talep Gören Mekanlar)

225 $ – 540 $

550 $ – 3.200 $ (1.250 $)

28 Haziran - 3 Temmuz

32'li Tur (Standart Mekanlar)

225 $ – 540

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4 Temmuz – 7 Temmuz

Son 16 Turu

240 $ – 640

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9 Temmuz – 11 Temmuz

Çeyrek finaller

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14 Temmuz – 15 Temmuz

Yarı finaller

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 Temmuz

Üçüncülük Maçı

250 $ – 800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 Temmuz

FIFA Dünya Kupası Finali (MetLife Stadyumu)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Almanya - Paraguay Dünya Kupası: Bilmeniz gereken her şey

Almanya - Paraguay Form Durumu

GER
-Form

Gol atıldı (Verildi)
16/5
2,5 gol üzeri maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
4/5

PAR
-Form

Gol atıldı (Verildi)
7/6
2,5 gol üzeri maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Almanya - Paraguay: Son Karşılaşma Sonuçları

GER

Son 2 maçları

PAR

1

Galibiyet

1

Beraberlik

0

Galibiyetler

4

Gol sayısı

3
2,5 gol üzeri maçlar
1/2
Her iki takım da gol attı
1/2

Almanya - Paraguay Puan Durumu

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