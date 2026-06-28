Almanya - Paraguay 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Dünya Kupası - World Cup Final Stage Boston Stadium

Dünya Kupası son 32 turunda Almanya ile Paraguay arasında oynanacak maç, 29 Haziran 2026 tarihinde saat 16:30 EST ve 21:30 GMT'de başlayacak.

Almanya - Paraguay Dünya Kupası son 32 turu ön izlemesi

Tahmin edilemez ve tehlikeli bir Almanya takımı, grup aşamasında inişli çıkışlı performanslara rağmen son 32 turuna sızmayı başaran Paraguay takımıyla karşı karşıya gelecek. Massachusetts, Boston'da oynanacak bu karşılaşmadan ne bekleyebiliriz?

Almanya ve Paraguay buraya nasıl geldi?

Almanya, grup aşamasını Ekvador'a karşı sürpriz bir mağlubiyetle tamamladı; ancak Curacao'yu 7-1 mağlup ettikten ve yedek oyuncu Deniz Undav'ın kahramanlığı sayesinde Fildişi Sahili'ni uzatmalarda attığı golle 2-1 yendikten sonra grubu çoktan garantilemiş olduğu için bu mağlubiyet önemsizdi.

Paraguay, turnuvaya ev sahibi ABD’ye 4-1 yenilerek çok kötü bir başlangıç yaptı, ancak toparlanarak büyük umutlar vaat eden ancak hayal kırıklığı yaratan Türkiye takımını 1-0’lık skorla zorlu bir galibiyetle mağlup etti. Avustralya ile oynadıkları sıkıcı 0-0 beraberlik, Paraguaylıların 32’li turuna yükselmesine yetti. Almanya bu maçın favorisi olacak ve kazanan takım, 4 Temmuz’da Fransa ile İsveç arasındaki maçın galibi ile karşılaşacak.

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Almanya’nın çok yönlü hücum gücü

Die Mannschaft, turnuvada 10 gol attı ve bu goller yedi farklı oyuncudan geldi; bu da Julian Nagelsmann'ın takımının her yerden rakibe zarar verebileceğini gösteriyor. Bir nevi geç açan bir yetenek olan Stuttgart forveti Deniz Undav, henüz hiçbir maça ilk 11'de başlamamasına rağmen bu gollerin üçünü attı. Arsenal'den Kai Havertz'in yedeği olarak oynayan Undav'ın süper yedek etkisi kritik öneme sahip olabilir.

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Hücum karşı inatçı savunma

Nagelsmann'ın Almanya'sı, istedikleri gibi yer değiştirebilen korkutucu bir dörtlü hücum hattına sahip. Jamal Musiala ve Florian Wirtz, forvet Havertz'in arkasında orta sahada yer almayı seviyor; bu nedenle, kalabalık son üçte bir alanda birbirlerinin ayağına basmamak onlar için bir zorluk olacak. Gustafo Alvaro'nun Paraguay'ı, daha ünlü rakiplerini sinirlendirmek isteyeceğinden, dar bir 4-5-1 dizilişi karşısında zorlu bir sınava girecekler. Son iki maçında kalesini gole kapatan Paraguay'ın stratejisi açık.

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Sakatlık ve ceza haberleri

Almanya'nın stoperi Nico Schlotterbeck, Fildişi Sahili maçında diz bağlarından sakatlandı ve turnuvanın geri kalanında forma giyemeyecek. 26 yaşındaki oyuncunun yerine Antonio Rüdiger oynayacak, sol bek Nathaniel Brown ise hafif bir sakatlık nedeniyle oynayıp oynamayacağı belirsiz. Eski Newcastle yıldızı Miguel Almirón, Türkiye maçında kırmızı kart gördü ve bu maçta Paraguay forması giyemeyecek.

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Almanya'nın Muhtemel İlk 11'i

Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Brown; Nmecha, Pavlovic; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

Muhtemel Paraguay İlk 11'i

Gill; Caceres, Gomez, Alderete, Alonso; Gomez, Cubas, Galarza, Bobadilla; Enciso, Sanabria.

Almanya'nın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nubel (Stuttgart)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rudiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha oyuncuları: Nadiem Amiri (Mainz), Leon Goretzka (Bayern Münih), Pascal Gross (Brighton and Hove Albion), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Angelo Stiller (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool)

Forvetler: Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Münih), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle United).

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Paraguay'ın 26 kişilik kadrosu

Kaleciler: Roberto Junior Fernandez (Cerro Porteno), Orlando Gill (San Lorenzo), Gaston Oliveira (Olimpia).

Defans: Omar Alderete (Sunderland), Junior Alonso (Atlético Mineiro), Fabián Balbuena (Grêmio), Juan José Cáceres (Dinamo Moskova), José Canale (Lanús), Gustavo Gómez (Palmeiras), Alejandro Maidana (Talleres), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño).

Orta saha oyuncuları: Damian Bobadilla (Sao Paulo), Gustavo Caballero (Portsmouth), Andres Cubas (Vancouver Whitecaps), Matias Galarza (Atlanta United), Diego Gomez (Brighton), Mauricio Magalhaes (Palmeiras), Braian Ojeda (Orlando City), Alejandro Romero (Al Ain).

Forvetler: Miguel Almiron (Atlanta United), Gabriel Avalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Julio Enciso (Strasbourg), Isidro Pitta (Bragantino), Antonio Sanabria (Cremonese), Ramon Sosa (Palmeiras).

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Takım haberleri ve kadrolar

Julian Nagelsmann bu maçta Almanya'nın başına geçecek; şu aşamada teyit edilmiş herhangi bir sakatlık veya ceza bilgisi bulunmamaktadır. Muhtemel kadro henüz açıklanmamıştır. Maçın başlama saatine yaklaştıkça kadro haberleri ortaya çıktıkça güncellemeler eklenecektir.

Mevcut verilerde Paraguay'ın teknik kadrosu henüz teyit edilmemiştir ve bu maçla ilgili herhangi bir sakatlık, ceza veya muhtemel kadro bilgisi açıklanmamıştır. Maç yaklaştıkça takım haberleri güncellenecektir.

Sakatlıklar ve cezalı oyuncular Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok Sakatlıklar ve Cezalar Kenarda oyuncu yok

Form

Almanya, son dört resmi maçında üç galibiyet ve bir mağlubiyetle karışık bir performans sergileyerek son 32 turuna giriyor. En son 25 Haziran'da Ekvador'a 2-1 yenildiler ve bu sonuç, üst üste galibiyet serisini sona erdirdi. Bundan önce, grup aşamasında Fildişi Sahili'ni 2-1 ve Curacao'yu 7-1 mağlup etmişlerdi; ayrıca 6 Haziran'da turnuva öncesi oynadıkları bir hazırlık maçında ABD'yi 1-2 yenmişlerdi. Mayıs ayında oynadıkları son hazırlık maçında ise Finlandiya'yı 4-0 mağlup etmişlerdi.

Paraguay'ın son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. En son 26 Haziran'da Avustralya ile 0-0 berabere kalarak, üçüncü sırada yer alarak eleme turlarına katılma hakkını garantiledi. Bundan önce, 20 Haziran'da Türkiye'yi 1-0 mağlup etmiş, 13 Haziran'da ise ABD'ye 4-1 yenilmişti. Turnuva öncesi hazırlık maçlarında ise Mart ayında Nikaragua'yı 4-0 mağlup etmiş, ancak Fas'a 2-1 yenilmişti.

Karşılaşma Geçmişi

GER Son 2 maçları PAR 1 Galibiyet 1 Beraberlik 0 Galibiyetler Almanya 3 - 3 Paraguay

Almanya 1 - 0 Paraguay 4 Gol sayısı 3 2,5 gol üzeri maçlar 1/2 Her iki takım da gol attı 1/2

Mevcut kayıtlara göre iki takım iki kez karşılaştı ve her iki maçta da gol atıldı. En son karşılaşma 14 Ağustos 2013'te oynanan ve 3-3 biten bir hazırlık maçıydı. Bundan önce Almanya, 15 Haziran 2002'de Dünya Kupası grup aşaması maçında Paraguay'ı 1-0 yenmişti. İki karşılaşmada Almanya, bir beraberliğin yanı sıra tek galibiyetini de elde etti.

Puan Durumu

Almanya, E Grubu'nu birinci sırada tamamlarken, Paraguay ise D Grubu'ndan üçüncü sırada tur atladı.