Jurgen Klopp yönetimindeki Almanya'nın taktik kurgusu, Johan Cruijff ArenA'da yüksek tempolu bir parlaklıktan kesitler sundu, ancak konuk ekip sonunda Hollanda'nın geç gelen fırtınasına direnemedi. Maç, fiziksel ikili mücadeleler ve verimlilikteki belirgin farkla öne çıktı; Hollanda şut sayısında 22'ye 11 üstünlük kurup 2,78'lik daha yüksek bir beklenen gol (xG) değeri üretse de Almanya uzun bölümlerde bitiriciliğini korudu. Felix Nmecha'nın 32. dakikadaki golü galibiyet golü olacak gibi görünürken, yoğun mesai yapan Marc-Andre ter Stegen önderliğindeki Alman savunması turunculu rakibin dalga dalga gelen ataklarını savuşturdu.

Ancak ikinci golün gelmemesi, çılgın geçen son bölümde pahalıya mal oldu. 13 top kapma ve 12 uzaklaştırma yapmasına rağmen Alman savunması, uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Cody Gakpo'nun ağları bulmasıyla sonunda çözüldü. Bu sonuç, Uluslar Ligi A 2. Grup'ta iki takımı da aynı puanda bıraktı, ancak Klopp yalnızca yarım saatlik oyunun ardından takımının hücum ritmini bozan Kai Havertz'in erken sakatlığı nedeniyle endişelenecektir.

Kaleci ve savunma

Marc-Andre ter Stegen - 7/10

Barcelona kalecisi, Hollanda'yı 91 dakika boyunca durdurmak için sekiz kurtarış yaparak tartışmasız şekilde Almanya'nın en önemli oyuncularından biri oldu. Özellikle pozisyon alışlarıyla etkileyiciydi; Virgil van Dijk'ın açılış golünün iptal edilmesinde şanslı olsa da 12 korner ve kaleyi bulan dokuz şutluk baskıyla baş etti, ancak Gakpo'nun son anlardaki yakın mesafeli vuruşunda yapabileceği fazla bir şey yoktu.

Jonathan Tah - 6/10

Savunmanın göbeğinde fizik gücüyle öne çıkan Tah, Almanya'nın yaptığı 12 uzaklaştırmaya katkı verdi. Zaman zaman Brian Brobbey'nin hareketliliği karşısında zorlandı, ancak ikinci yarının orta bölümünde hava toplarındaki üstünlüğü hayatiydi.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Schlotterbeck savunma görevlerinde son derece hareketliydi ve Almanya'nın 13 top kapmasına önemli katkı sağladı. Oyunu iyi okudu ve geriden oyun kurulumunda belirleyici oldu, ancak geç gelen baskı sonunda tüm savunma hattını etkiledi.

Philipp Treu - 6/10

Hollandalı kanat oyuncularının bindirmeleri ve çalımları karşısında zor bir akşam geçirdi. Görevine sadık kalsa da Hollanda'nın yaptığı 24 orta, zaman zaman çizgide bunaldığını gösterdi.

Nathaniel Brown - 6/10

Treu'ya benzer şekilde Brown da Hollanda'nın topa yüzde 55 oranında sahip olması nedeniyle uzun süre geri itildi. Geri koşularda iyi bir sürat gösterdi, ancak uzatma anlarındaki amansız Hollanda baskısına sonunda teslim olan savunma hattının bir parçasıydı.

Orta saha

Joshua Kimmich - 7/10

Kaptan, kaotik pres oyununun ortasında temponun kontrolünü sağlamaya çalışarak takımın taktik çıpası gibi işledi. Almanya'nın kompakt kalmasında kritik rol oynadı, ancak Hollanda maçın sonlarında beraberlik için yüklenirken etkisi bir miktar azaldı.

Felix Nmecha - 8/10

Orta sahanın öne çıkan ismiydi. Nmecha 32. dakikada düzgün bir vuruşla skoru açtı ve Almanya'nın geçişlerinde fiziksel bir zemin sundu. 64. dakikada oyundan alındı ve onun çıkışıyla birlikte Almanya orta alandaki kontrolünün bir bölümünü kaybetti.

Nadiem Amiri - 5/10

Orta saha oyuncusu için sinir bozucu bir geceydi. Amiri oyuna yaratıcılık anlamında etki etmekte zorlandı ve 68. dakikada kötü zamanlanmış bir müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Klopp daha fazla savunma direnci ararken 80. dakikada kenara alındı.

Hücum

Karim Adeyemi - 6/10

Hızıyla kontra ataklarda Hollanda savunma hattını gerdi ve Almanya'nın kayda geçen beş hızlı hücum girişimine katkı verdi. Ancak üstün oldukları anlarda konuk ekibin farkı ikiye çıkarması için gereken son pas kalitesini gösteremedi.

Kevin Schade - 5/10

Havertz'in erken çıkışının ardından uyumdan yoksun kalan dörtlü hücum hattında görev yapan Schade, çoğunlukla etkisiz kaldı. Son bölgede oyuna dahil olmakta zorlandı ve bir saat dolmadan oyundan alınmadan önce ceza sahasında çok az topla buluşabildi.

Kai Havertz - 6/10

Maça istekli başladı, bağlantı oyununu kurmak için derine geldi, ancak 30. dakikada sakatlık nedeniyle gecesi erken sona erdi. Yokluğu hemen hissedildi çünkü Almanya hücumdaki en doğal odak noktasını kaybetti.

Yedekler ve teknik direktör

Youssef Ebnoutalib - 6/10

Sakatlanan Havertz'in yerine beklenenden çok daha erken oyuna girdi. Prese önderlik etmek için çok çalıştı, ancak yerine girdiği oyuncunun ceza sahası içgüdülerine sahip değildi.

Chris Fuehrich - 5/10

64. dakikada Schade'nin yerine oyuna alındı, ancak yaratıcılık ya da topu takımda tutma açısından kayda değer bir artı sağlayamadı.

Anton Stach - 6/10

Golü atan Nmecha'nın yerine girdi ve savunma açısından çok ihtiyaç duyulan enerjiyi verdi, ancak Hollanda kapanış bölümünü domine ederken zamanının büyük kısmını rakibin peşinde koşarak geçirdi.

Serge Gnabry - Yok

80. dakikada oyuna sonradan dahil oldu ve skora etki edecek çok az zamanı vardı.

Yannik Engelhardt - Yok

Sonucu korumaya yardımcı olmak için 80. dakikada oyuna giren isim oldu.

Jurgen Klopp - 6/10

Klopp'un taktik planı ilk yarıda netti, ancak Havertz'in erken kaybı yeni bir düşünceyi zorunlu kıldı. Takımı verimli olsa da ikinci yarıdaki değişiklikleri Hollanda ataklarının önünü kesemedi ve bu da geç gelen yıkıma yol açtı.