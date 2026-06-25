Almanya ona değerli bir hediye verebilir... Mısır, İran maçı öncesinde nasıl eleme turunu geçecek?

Mısır Milli Takımı, tarihindeki ilk Dünya Kupası ikinci turuna yükselme hedefine hiç olmadığı kadar yaklaştı ve bu, İran ile oynayacağı grup aşaması son maçı daha başlamadan gerçekleşebilir.

Mısır Milli Takımı, ilk iki maçın ardından 4 puanla 7. grubun zirvesinde yer alıyor. Takım, açılış maçında Belçika ile 1-1 berabere kalarak değerli bir puan elde etmiş, ardından Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek tarihindeki ilk galibiyetini almıştı.

Firavunlar, her ikisi de 2 puana sahip olan İran ve Belçika’nın önünde yer alırken, Yeni Zelanda ise tek puanla sıralamanın en altında bulunuyor.

Mısır Milli Takımı, önümüzdeki Cumartesi sabahı İran ile oynayacağı maçta en azından bir beraberlik elde ederek tur atlamayı garantilemek istiyor; ancak liderliğini korumak istiyorsa kazanmak zorunda.

Ancak tur atlama kaderi, diğer takımların sonuçlarına bağlı olabilir.

Anahtar Almanya’nın elinde

Mısır milli takımı, İran'a yenilerek sıralamada gerilemesi ve son turda Belçika'nın Yeni Zelanda'yı yenmesi durumunda, üçüncü sıradaki en iyi 8 takım arasından turnuvanın ikinci turuna yükselmeyi garantileyebilir.

Her grubun birinci ve ikinci sıradaki takımlarının yanı sıra, yeni Dünya Kupası sistemi üçüncü sırada yer alan 8 takıma da eleme şansı tanıyor.

Gruplarda üçüncü sırayı alan takımların tur atlama kriterlerini inceleyin

Mısır milli takımı şu ana kadar 4 puan topladı ve bu sayede 1. grubun üçüncüsü Güney Kore (3 puan) ve 3. grubun üçüncüsü İskoçya (3 puan) olmak üzere 3 takıma karşı avantajlı durumda. ve her ikisi de grup aşamasındaki maçlarını tamamlamış durumda; ayrıca 9. grubun üçüncüsü (Senegal veya Irak) de bu gruba dahil, zira bu takımın da alabileceği en fazla puan 3'tür.

Mısır milli takımı, en iyi üçüncü takımlar arasında yer almayı garantilemek için bu sıralamada en az 4 takımı geride bırakmak zorundadır.

Bugün Perşembe akşamı oynanacak Beşinci Grup’un üçüncü tur maçları, Firavunlar için hoş bir sürpriz getirebilir.

Almanya milli takımı (6 puanla lider) Ekvador’u (1 puanla üçüncü) yenerse veya hatta berabere kalırsa, Latin Amerika ekibi Mısır’ın sahip olduğu 4 puan barajına ulaşamayacak ve böylece Arap temsilcisi ikinci tura yükselmeyi garantileyecektir.

Mısır milli takımının ikinci bir şansı daha var: Fildişi Sahili milli takımı (3 puanla ikinci sırada) da Curaçao’ya (1 puanla son sırada) karşı mağlup olmamayı başarırsa, 4 puan barajına ulaşamayacak ve bu da Hüsam Hasan’ın takımının tur atlamasını sağlayacaktır.