Almanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup ikinci hafta müsabakaları kapsamında bu akşam konuğu Yunanistan ile Almanya'nın Augsburg şehrindeki "WWK Arena" stadında karşılaşmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Jürgen Klopp'un, geçen perşembe Amsterdam'daki Johan Cruyff stadında ilk haftada Hollanda ile 1-1 berabere kalan ilk on birde birçok değişiklik yapması bekleniyor.

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Almanya'nın "Bild" gazetesine göre, Almanya Milli Takımı'nın maça şu on birle çıkması bekleniyor:

Kaleci: Alexander Nübel.

Savunma hattı: Philipp Trapp, Jonathan Tah, Jan Bisek, Hennes Berns.

Orta saha: Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Serge Gnabry.

Hücum hattı: Karim Adeyemi, Kevin Schade, Younes bin Talib.

Klopp, ilk hafta ev sahibi Sırbistan'ı 2-1 yenerek Uluslar Ligi macerasına başlayan ve grubun zirvesine yerleşen Yunanistan karşısında Marc-André ter Stegen yerine kaleci Alexander Nübel'i sürmeye yöneleceğini açıklamıştı.

Kai Havertz, Hollanda maçına ilk on birde başlamış ancak sakatlanmıştı; maç öncesi ısınma sırasında yine sakatlanan Jamal Musiala'nın yerine ise Nadiem Amiri girmişti. Savunma hattında Philipp Trapp ve Jonathan Tah'ın yanında Nico Schlotterbeck ile Nathaniel Brown forma giymişti.

Bu maç, Jürgen Klopp'un Almanya Milli Takımı teknik direktörü olarak Alman topraklarındaki ilk sınavı olacak; bu da maçtan ikna edici bir performansla galibiyet alınmasını Almanya taraftarları açısından son derece gerekli kılıyor.



