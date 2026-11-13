Almanya'nın Sırbistan karşısındaki oyuncu puanları: Florian Wirtz ve Brajan Gruda, Uluslar Ligi'ndeki ezici galibiyette parladı

Almanya, %80 topa sahip olduğu UEFA Uluslar Ligi maçında Sırbistan'ı 3-1 yenerek net bir galibiyet aldı. Florian Wirtz ve Brajan Gruda, bitiricilikleriyle Jurgen Klopp'un ekibinin rahat bir gece geçirmesini sağladı.

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Almanya, Belgrad'da taktik açıdan kusursuz bir performans sergiledi ve %80'lik olağanüstü topa sahip olma oranıyla oyunu kontrol etti. Henüz üçüncü dakikada Srdjan Babic'in istemeden topu kendi ağlarına göndermesi maçın gidişatını belirledi. Almanya'nın aralıksız sürdürdüğü pozisyon oyunu, Sırbistan'ı derinde savunma yapmaya zorladı. Baskı 14. dakikada bir kez daha sonuç verdi ve Wirtz farkı ikiye çıkardı. Ev sahibi ekip oyunun ritmini bozmaya çalışsa da Almanya sabırlı kaldı ve Sırbistan savunmasını yıpratmak için toplam 502 pas yaptı.

İkinci yarının başlamasından yalnızca beş dakika sonra Gruda farkı artırarak maçın sonucunu büyük ölçüde belirledi. Babic, 56. dakikada bu kez rakip kaleye gol atarak önceki hatasını telafi etse de Almanya'nın galibiyeti hiçbir zaman ciddi biçimde tehlikeye girmedi. Sırbistanlı Andrija Zivkovic'in 89. dakikada gördüğü kırmızı kart, ev sahibi ekip için zorlu geçen geceyi daha da kötüleştirdi. Almanya ise teknik üstünlüğünü ve genç yaratıcı oyuncularının giderek artan etkisini ortaya koyduğu bir galibiyeti kutladı.

Kaleci ve savunma

Marc-Andre ter Stegen - 6/10

Almanya'nın topa hükmetmesiyle maçın büyük bölümünü seyirci gibi geçiren Ajaxlı kaleci için genel olarak sakin bir akşamdı. İki kurtarış yaptı ancak Babic'in 56. dakikadaki golünü önleyemedi. Paslarıyla güven verdi ve Almanya'nın yaptığı 502 pasın başlangıç noktası oldu.

Maximilian Mittelstaedt - 7/10

Sol kanatta sürekli ileri çıkıp oyuna genişlik kazandırdı ve Sırbistan'ın kanat beklerini geride kalmaya zorladı. Almanya'nın 90 dakika boyunca toplam yalnızca beş şutla karşılaşmasında pay sahibi olarak takımın savunma sağlamlığına katkı verdi.

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Malick Thiaw - 7/10

Savunmanın merkezinde sakin ve soğukkanlıydı. Geniş alanları savunabilmesi, Almanya'nın savunma hattını öne çıkarmasına olanak tanıdı. Sırbistan'ın nadir kontratak girişimlerinde birkaç kritik uzaklaştırma yaptı.

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Philipp Treu - 6/10

73. dakikada oyundan çıkana kadar sağ tarafta görevini yerine getirdi. Oyunu iyi yönetti ve geçiş anlarında Almanya'nın savunma düzenini korumasını sağladı.

Jonathan Tah - 7/10

Savunma hattının tecrübeli ismiydi. Girmek zorunda kaldığı az sayıdaki ikili mücadelede fiziksel üstünlük kurdu. Hava toplarındaki etkisi, Sırbistan'ın duran toplardan yarattığı tehdidi azaltmaya yardımcı oldu. Yine de Almanya ikinci yarıdaki bir pozisyonda gol yedi.

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Orta saha

Joshua Kimmich - 8/10

Almanya'nın oyununa ritim veren isimdi. Kaptan olarak takımının %80'lik topa sahip olma oranının mimarı oldu; topu sürekli dolaştırdı ve Sırbistan savunmasını aşmak için doğru anları seçti. Orta sahadaki liderliği kusursuzdu.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

Yaşının ötesinde bir olgunluk gösteren Pavlovic, Kimmich'le mükemmel bir uyum yakaladı. Birlikte Sırbistan'ın geçemediği ikili bir orta saha hattı oluşturdular. Top kapmada etkiliydi ve topu önündeki yaratıcı oyunculara hızla aktardı.

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Florian Wirtz - 9/10

Maçın hücumda en yaratıcı ismiydi. Hatlar arasında yakalanması güçtü ve 14. dakikada yakaladığı fırsatı değerlendirerek skoru 2-0'a taşıdı. Son dakikalarda oyundan alınana kadar Almanya'nın 2,51'lik beklenen gol (xG) değerine ulaşmasının başlıca nedeniydi.

Hücum

Brajan Gruda - 8/10

Sırbistan savunmasına sürekli sorun çıkardı. 41. dakikada sarı kart gördü ancak 50. dakikada Almanya'nın üçüncü golünü atarak buna en iyi şekilde karşılık verdi. Doğrudan kaleye yönelen koşuları ve bireysel becerisi, Almanya'nın hücumdaki etkinliğinde önemli rol oynadı.

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Derry Scherhant - 6/10

Sırbistan'ın beşli savunmasını açmak için çok çalıştı. Kendisi gol atamasa da maç boyunca yaptığı koşularla Wirtz ve Gruda'nın değerlendirebileceği boşluklar yarattı.

Kai Havertz - 7/10

Hücumun merkezindeki referans noktası olarak kullanılan Havertz, takım arkadaşlarıyla akıllıca bağlantı kurdu. Geriye gelip savunmacıları yerlerinden çıkarabilmesi, erken gelen gollerin hazırlığında kritik rol oynadı. Yorucu bir performansın ardından 73. dakikada oyundan alındı.

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Yedekler ve teknik direktör

Niclas Fuellkrug - 6/10

73. dakikada Havertz'in yerine oyuna girdi. Son bölümde daha geleneksel bir santrfor olarak ileride hedef oyuncu rolünü üstlendi ancak Almanya skoru korumaya yöneldiği için fazla topla buluşamadı.

Tom Bischof - 6/10

73. dakikada Pavlovic'in yerine oyuna girdi. Topu iyi dolaştırdı ve son bölümde Almanya'nın yüksek topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu.

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Ridle Baku - 6/10

Son 17 dakikada Treu'nun yerini aldı. Sağ kanada enerji kattı ve kendi tarafında maçın sonunda tehlike yaşanmasını önledi.

Felix Nmecha - N/A

81. dakikada Wirtz'in yerine oyuna girdi. Maça önemli bir etki yapmak için yeterli zamanı olmadı.

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Said El Mala - N/A

Galibiyetin korunmasına yardımcı olmak için 86. dakikada Gruda'nın yerine oyuna girdi.

Jurgen Klopp - 8/10

Klopp'un taktik planı, oyunu kontrol etme konusunda ders niteliğindeydi. Takımından %80 oranında topa sahip olmasını isteyerek Sırbistan'ın ev sahibi avantajını etkisiz hâle getirdi ve Wirtz ile Gruda gibi yaratıcı oyuncularına maçı erken belirleyebilecekleri ortamı sağladı.