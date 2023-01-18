Bundesliga'da rekorları alt üst eden oyuncu hakkında ortaya çıkan belge; her şeyi değiştirebilir.

Youssoufa Moukoko, Almanya'da iddia edilen bir doğum belgesinin ortaya çıkarılmasının ardından büyük bir yaş skandalıyla karşı karşıya kaldı.

Bundesliga'da ilk kez forma giyen ve gol atan en genç oyuncu olarak rekorları elinde bulunduran Borussia Dortmund'un yıldızının 18 yaşında olduğu düşünülüyordu.

Ancak ortaya çıkan bir bilgi sonrasında, herkes büyük bir şaşkınlığa uğradı.

Ne oldu?

Ancak Almanya'da geçen yıl Moukoko'ya atfedilen Yousouffa Mohamadou isimli 2000 yılına ait olduğu iddia edilen bir doğum belgesinin bulunduğu iddia edildi.

Almanya'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda yer alan Moukoko, Kamerun'un Yaounde kentinde dünyaya geldikten sonra 2014 yılında evlat edinildi ve Almanya'ya taşındı.

Avusturyalı haber kuruluşu Laola1, Moukoko'nun üvey babasının, ortaya çıkarıldığı iddia edilen doğum belgesini bir gazeteciye gönderdiğini bildirdi.

Oyuncunun evlat edinilmesi ilk olarak 2022'de, Dortmund forvetinin 18 yaşında olduğuna dair şüpheler uyandırdığı iddia edilen yaş dolandırıcılığına ilişkin bir soruşturmayla gün ışığına çıktı.

Diğer endişeler, Moukoko'nun gençlik yıllarında kendisinden önemli ölçüde daha küçük görünen takım arkadaşlarından kaynaklanıyordu.

Getty

Ne söylendi?

Alman Futbol Federasyonu (DFB) daha önce Moukoko'nun yaşı hakkında sorgulanmış, ancak oyuncunun yaşının doğru olduğunu düşündüklerini vurgulamıştı.

DFB'nin Alman Bild gazetesine yaptığı önceki açıklamada şu ifadeler yer alıyordu: "DFB, Borussia Dortmund ile çeşitli düzeylerde bir dizi yoğun görüşme yaptı.

"DFB'nin gerçeklerin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi talebi üzerine Borussia Dortmund'daki sorumlular, her zaman DFB tarafından da bilinen belge ve belgelerin gerçekliğine işaret ediyor.

"Bu nedenle, oyuncunun yaşının doğruluğu konusunda hiçbir şüphe yok. Bu konuda DFB, oyuncunun kulübünün verdiği detaylara güveniyor."

Getty

" Onun bu yaşta olması imkansız"

Aynı yıl Dortmund'un 23 Yaş Altı takımının menajeri Timo Preus Spox'a şunları söyledi: "Youssoufa'nın yaşının sadece tahmin edildiğini hayal edebiliyorum.

"Belki gerçekte bir veya iki yaş büyüktür. Ama kesinlikle 17 değil. Onun bu yaşta olması imkansız. Onu suçlayacak bir şey yok, çocuk ne aldatıyor ne de başka bir şey yapıyor."

Yaz aylarında Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan Moukoko, sözleşme uzatma görüşmeleri olumlu sonuçlansa da Chelsea ve Newcastle gibi Premier Lig'den takımların ilgisini çekiyor.

Yaş dolandırıcılığı konusu, Kamerun futbolundaki sorunlar nedeniyle gündeme geldi. Afrika ülkesinin 17 yaş altı takımı, bu ay Uluslar Kupası'nda Orta Afrika ön eleme maçları oynamaya hazırlanırken, 30 kişilik kadrodan 21'inin yaş testlerinde başarısız olduğu ortaya çıktı.

Bu konunun çözümü için Moukoko'nun temsilcileriyle temasa geçildi.