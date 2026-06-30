Almanya'nın elenmesinin ardından bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi Paraguay'da ortalığı karıştırdı

Paraguay’ın Almanya’yı eleyerek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesiyle gözyaşları ve sevinçle tarihe geçtiği o gece, kutlamalar stadyumun sınırlarıyla sınırlı kalmadı… Hatta cumhurbaşkanlığı sarayına kadar uzandı.

Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Peña, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası’nda Alman devini eleyerek turnuvanın en büyük sürprizlerinden birine imza atmasının ardından Salı gününü ulusal tatil ilan etti.

Paraguay milli takımı, dün Pazartesi gecesi, penaltı atışlarında 5-4 galip gelerek Almanya'yı Dünya Kupası'nın 32'li turundan eledikten sonra unutulmaz bir gece yaşadı. Bu dramatik karşılaşma, tarihi bir engeli aştı; zira "Die Mannschaft", Paraguay gelene kadar Dünya Kupası'nda penaltı atışlarında hiç yenilgi tatmamıştı.

Maçta Paraguaylı oyuncuların demir gibi sinirleri ön plana çıktı; karşılaşmayı erken bitirebilecek iki penaltıyı kaçırmalarına rağmen soğukkanlılıklarını korudular ve tüm dünyanın şaşkınlığı içinde tur atlama biletini kaptılar.

Maçın bitiş düdüğü çalınır çalınmaz, başkent Asunción’un sokakları sevinç çığlıklarıyla çınladı. Binlerce taraftar, saatlerce süren araç konvoylarıyla sokağa döküldü; milli marşlar ve coşkulu kutlama havası ülkenin bir ucundan diğer ucuna kadar her yeri sardı.

Hükümet de bu manzaraya seyirci kalmadı; Paraguay Cumhurbaşkanı Santiago Peña, bu başarıyı kutlamak üzere Salı gününü ulusal tatil ilan eden bir başkanlık kararnamesi yayınladı.

Peña, “X” platformu üzerinden şöyle yazdı: “Bugün bütün bir ulus kutlama yapıyor… Bu, pes etmeyi bilmeyen bir halkın azmini, inancını ve gücünü somutlaştıran bir zaferdir.”

Kararnamede, bu zaferin “sporun ötesine geçtiği ve kapsamlı bir ulusal kutlamayı hak ettiği” vurgulandı; hükümetin “bu başarı karşısında seyirci kalamayacağı, aksine halka bu tarihi günü topluca kutlama fırsatı vermesi gerektiği” belirtildi.

Paraguay şimdi daha büyük bir mücadeleyle karşı karşıya... Şampiyonluk adayı Fransa, önümüzdeki Salı günü İsveç’i geçmeyi başarırsa, 16 turunda Latin Amerika ekibi ile “Les Bleus” arasında bir karşılaşma yaşanacak.