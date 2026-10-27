Alman futbolunun efsanesi Lothar Matthäus, Bayern Münih yıldızı Michael Olise'nin 2026 Ballon d'Or listesindeki sıralaması hakkındaki görüşünü açıkladı.

Olise, dün pazartesi günü Londra'da düzenlenen törene, Ballon d'Or'u kazanan takım arkadaşı Harry Kane'i desteklemek için katıldı. Kane, ödülü 45 yıllık bir bekleyişin ardından Bavyera ekibine geri getirdi.

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Michael Olise, Bavyera ekibi ve Fransa Milli Takımı ile geçirdiği olağanüstü bir sezonun ardından dokuzuncu sırada yer aldı. Birçok Bayern Münih taraftarı belki de Fransız kanat oyuncusunun daha iyi bir sıralamayı hak ettiğini düşünmüş olabilir, ancak Lothar Matthäus rekabetin gücü göz önüne alındığında sıralamasının adil olduğuna inanıyor.

Matthäus, Sky Almanya sitesindeki bir yazısında şöyle yazdı; bu sözleri Yahoo Sport aktardı: "Olise'nin dokuzuncu sırada yer alması adil bir sonuç."

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Şöyle ekledi: "Sıralamada onun önünde yer alan oyuncuların isimlerine bakmak gerekir; Rodri, Ousmane Dembélé ve Erling Haaland gibi. Genel olarak mükemmel bir oylamaydı. Süreci organize eden ve kararları alan herkesi tebrik ediyorum."

Eski Almanya Milli Takımı yıldızı, Harry Kane'in ödülü hak ettiğine inanıyor ve şunları yazdı: "Ödül alan herkes için mutluyum, ancak Harry Kane'in Ballon d'Or'u herkesten daha çok hak eden oyuncu olduğunu düşünüyorum."

Şöyle açıkladı: "Bu ödül, bir sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen, taraftarlara keyif veren ve örnek alınacak bir model olan bir oyuncuya duyulan takdiri temsil ediyor."