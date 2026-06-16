Dünya Kupası’nın açılışında Almanya’nın Curaçao’ya karşı aldığı 7-1’lik ikna edici galibiyet, beklenmedik bir soruna yol açtı. BILD’in haberine göre, forma sponsoru adidas, “V” harfinde bir sıkıntı yaşıyor; bu nedenle üç Alman milli oyuncunun formaları şu anda çevrimiçi mağazadan sipariş edilemiyor.

Söz konusu oyuncular Kai Havertz, Deniz Undav ve Aleksandar Pavlovic. Özellikle Pavlovic bu durumdan daha fazla etkileniyor, zira soyadında eksik olan harf iki kez geçiyor.

Alman basınına göre formalar tamamen tükenmiş değil. Taraftarlar, siparişlerinin teslim edilmesi için muhtemelen biraz daha uzun süre beklemek zorunda kalacak. Ayrıca taraftarlar, forma baskısı yaptırmak için fiziksel mağazalara da başvurabilirler.

Berlin’deki Adidas Flagship Store’da ise şimdilik herhangi bir sorun yaşanmıyor. Orada taraftarlar, Pazartesi günü her Alman milli oyuncunun adının yazdırıldığı formaları normal şekilde alabilmişlerdi.

Ancak müşterilerin sabırlı olması gerekiyor. Mağazaya göre yeni siparişler ancak cuma gününden itibaren teslim alınabilecek; bu da Almanya’nın Fildişi Sahili ile oynayacağı bir sonraki Dünya Kupası maçı için tam zamanında olacak.

Mağaza, Dünya Kupası öncesinde ekstra malzeme sipariş edildiği için stokta yeterli harf bulunduğunu belirtiyor. Talep daha da patlamadığı sürece, Berlin’de herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor.