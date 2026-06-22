Çeşitli medya kaynaklarının bildirdiğine göre, Nico Schlotterbeck bu Dünya Kupası'nda artık sahaya çıkamayacak. Borussia Dortmund'un savunma oyuncusu, Fildişi Sahili ile oynanan maçta (2-1 galibiyet) ayak bileği bağlarını yırttı.

Defans oyuncusu, maçın başlarında Amad Diallo ile girdiği mücadelede sakatlandı. Schlotterbeck birkaç kez tedavi gördü, ancak devre arasında maçı kesin olarak bırakmak zorunda kaldı. Yerine Antonio Rüdiger girdi.

Hafta sonu başında gelen ilk haberler de pek olumlu değildi. Bu durum bugün birçok kaynak tarafından doğrulandı: Schlotterbeck için turnuva sona erdi.

Bu haber, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann için tam anlamıyla bir sürpriz olmayacaktır. Teknik direktör, maçın ardından sakatlığın durumunun iyi görünmediğini ima etmişti.

Curaçao ile oynanan ilk maçta (7-1 galibiyet), 26 yaşındaki savunma oyuncusu bir gol bile atmayı başarmıştı. İlk yarı bitmeden hemen önce kafayla skoru 2-1'e getirdi; ardından Kai Havertz çok geçmeden farkı ikiye çıkardı.

Kısa süre önce Real Madrid ile sözleşmesini uzatan Rüdiger, Dünya Kupası'nın geri kalanında muhtemelen ilk 11'de sahaya çıkacak. Waldemar Anton ve Malick Thiaw, stoper pozisyonundaki diğer seçenekler.

Schlotterbeck için bu büyük bir hayal kırıklığı. Sadece Dünya Kupası’nı kaçırmakla kalmayacak, Dortmund ile yeni sezona hazırlık sürecini de kaçıracak. Üstelik transfer olma şansı da pek artmayacak.